Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. September

"Wir fühlen uns wie Geflüchtete zweiter Klasse." Das sagte eine Frau in einer Geflüchtetenunterkunft in der Region unserer Reporterin Laura Wiedemann. Die Frau ist mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet, nun droht ihr und ihrem Mann die Abschiebung. Sie ist in Charkiw in der Ostukraine aufgewachsen, doch geboren ist sie in Georgien. Dorthin könnte sie nun abgeschoben werden, obwohl sie weder die Sprache spreche noch einen wirklichen Bezug zu dem Land habe, wie sie erzählt.

In Deutschland gibt es etwa 29.000 solcher Fälle von sogenannten Drittstaatsangehörigen, die aus der Ukraine geflohen sind, aber eine andere Staatsbürgerschaft besitzen. So, wie die Regeln aktuell sind, müssen sie Deutschland demnächst verlassen – oft in Länder, die sie kaum kennen.

Der Tag: Deutschland hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat angekündigt, dass die Bundesregierung zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Mars inklusive 200 Raketen und 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo zur Verfügung stellen wird. Die Ukraine hatte zuletzt immer wieder um Kampfpanzer gebeten, die für die Gegenoffensive nötig seien – derartiges Kriegsgerät ist nicht unter den zugesagten Lieferungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde mit seiner Autokolonne in Kiew in einen Unfall verwickelt, wie sein Sprecher am Donnerstagmorgen mitteilte. Er sei untersucht worden, habe aber keine ernsthaften Verletzungen. Selenskyj traf sich am Donnerstag dann auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die bereits zum dritten Mal seit Kriegsbeginn nach Kiew gereist ist.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Länder der EU spüren die Folgen des Krieges in der Ukraine aktuell vor allem in Form der Energiekrise. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Europa deshalb bereits am Mittwoch auf harte Zeiten eingestimmt – und einen Plan vorgestellt: Energieunternehmen sollen einen Teil ihrer hohen Gewinne abgeben, das Geld soll eingesetzt werden, um die Not zu lindern. An der Rede und an diesem Konzept – es ähnelt einer Übergewinnsteuer – gibt es auch Kritik. Unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Pribyl schreibt aber in ihrem Kommentar, von der Leyen habe die richtigen Worte gefunden. Auch, wenn die Lobeshymnen der Kommissionspräsidentin an Solidarität und Zusammenhalt in der EU eher Bitten als eine Beschreibung der Realität seien.

Das Foto des Tages:

Das Foto des Tages zeigt Arbeiter an einem Staudamm in der Nähe der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih. Russische Raketenangriffe sollen das Bauwerk schwer beschädigt haben. Der Fluss Inhulez droht nun, die Stadt zu überschwemmen. Präsident Selenskyj ist in Krywyj Rih geboren. Er sagt, Russland versuche, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen.

Foto: Ukrainian Emergency Service, AP/dpa

