Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. September

Es war ein gewagter Auftritt, den die Bundesaußenministerin in den USA hinlegte: Annalena Baerbock ist derzeit auf Auslandsreise in Amerika und stellte sich nun beim rechten Fernsehsender Fox News den Fragen der Moderatoren. Sie nutzte die Zeit, um sowohl an den Westen als auch die US-Bürger direkt zu appellieren. "Putin bekämpft auch Demokratien weltweit und deshalb müssen wir zusammenstehen", mahnte Baerbock und warb für eine nicht nachlassende Unterstützung für die Ukraine. Was die Außenministerin noch sagte, welchen Zweck das Interview auf ihrer US-Reise erfüllen soll und wie der Sender sich durch eine Panne blamierte, darüber berichtet unser US-Korrespondent Karl Doemens.

Der Tag: Zur Aufklärung mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen hat der Internationale Strafgerichtshof ein Büro in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eröffnet. Es handele sich um die größte Außenstelle des Gerichtshofes außerhalb seines Hauptsitzes im niederländischen Den Haag, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Donnerstagabend. Die internationalen Ermittlungen trügen dazu bei, "Gerechtigkeit für die Ukraine und für unser gesamtes Volk" wiederherzustellen, fügte er hinzu.

Die Lage: Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, warnt vor Cyber-Attacken auf die Terminals zur Einfuhr von verflüssigtem Erdgas (LNG). Es zeige sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass sich der Krieg im Cyber-Raum internationalisiere und Spuren über die eigentliche Krisenregion hinaus hinterlasse, so Kahl. "Und als mögliche weitere Ziele sind jenseits des bekannten Spektrums auch die neuen Anlagen zur Anlandung von verflüssigtem Gas in Betracht zu ziehen", ergänzt der BND-Chef in einer Rede beim baden-württembergischen Cybersicherheitsforum.

Bild des Tages:

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (links), begrüßt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Foto: Guido Kirchner, dpa

Bereits am Donnerstag war Vitali Klitschko nach Deutschland gereist, besiegelte mit Kai Wegner, dem Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt, eine Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew. Am Freitag besuchte er dann die Friedenskonferenz zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens in Münster. Nach der Ankunft begrüßte er Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen müssen kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen und dürfen zum Beispiel sofort arbeiten. Zuletzt wurde diese Richtlinie bis zum 4. März 2024 verlängert.

Faeser für Verlängerung des Schutzes für Ukraine-Flüchtlinge

Das Grenzgebiet zwischen Polen und Litauen gilt als potenzieller Brennpunkt für den Fall einer Konfrontation zwischen Russland und der Nato. Doch wie ist die Stimmung in dieser abgelegenen Region?

Schwachstelle der Nato macht Polen und Litauen nervös

(mit dpa)

