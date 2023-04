Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Vor dem Auftauchen von US-Geheimpapieren zum Ukrainekrieg dachten Expertinnen und Experten im Westen, dass der Ukraine Gegenschläge und die Rückeroberung großer Gebietsteile gelingen könnten. Schon damals waren Personal- und Materialmangel bekannt. Was also hat das Datenleck an der Kriegssituation verändert? Ulrich Krökel gibt in seiner Analyse einen Ausblick, wie sich das Kriegsgeschehen in den kommenden Wochen entwickeln könnte.

Die Hoffnung ist noch immer groß, dass die ukrainische Armee keine weiteren Gebiete verliert oder sogar welche befreit. Erfüllen wird sie sich wahrscheinlich nicht, wie unser Autor Ulrich Krökel kommentiert. Deshalb muss sich Europa jetzt Gedanken machen, wie mit dem russischen Präsidenten Putin umzugehen ist. Der hat an Verhandlungen kein Interesse, auch wenn die EU-Mitgliedstaaten den ukrainischen Präsidenten Selenskyj wiederum an den Verhandlungstisch drängen könnten.

Der Tag: In der Nacht sind durch russischen Beschuss in der Region Mykolajiw zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Die Kampfhandlungen finden trotz des orthodoxen Osterfestes weiter statt. Anlässlich des Fests sagte Wolodymyr Selenskyj, um den Ukrainerinnen und Ukrainern Mut zuzusprechen: "Der Krieg konnte uns, unsere Werte, unsere Traditionen und unsere Feiertage nicht auslöschen. Heute feiern wir die Auferstehung Christi. Das Hauptsymbol ist der Sieg: der Sieg des Guten, der Sieg der Wahrheit, der Sieg des Lebens. Wir feiern Ostern in dem unerschütterlichen Glauben an die Unumkehrbarkeit dieser Siege."

Unterdessen verkündete die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, dass die G7-Staaten sich weiter gemeinsam der russischen Aggression entgegenstellen werden. "Jetzt geht es darum, Putin unsere Entschlossenheit zu zeigen, dass er seine Ziele auch nicht durch Zermürbung und Ermüdung erreichen wird", so Baerbock. Die Ministerinnen und Minister beraten sich im japanischen Karuizawa.

Die Lage: Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hat die Bundesregierung eine Gaspreisbremse eingesetzt. Vermieterinnen und Vermieter sind dazu verpflichtet, die finanzielle Entlastung an die Mietenden weiterzugeben. Doch es könnte sein, dass die Mietenden eine falsche Nebenkostenabrechnung erreicht. Lara Voelter zeigt, worauf Mieterinnen und Mieter achten sollten.

Bild des Tages: Die Kämpfe in der Ukraine pausieren auch am orthodoxen Osterfest nicht. In der Region Saporischschja haben russische Truppen bei einem Raketenangriff eine Kirche zerstört.

Ein Priester hält eine geborgene Ikone, während weitere Menschen Trümmer wegräumen, nachdem eine russische Rakete in der Osternacht eine orthodoxe Kirche zerstört hat. Foto: Kateryna Klochko/AP, dpa

(mit dpa)

