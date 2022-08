Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf Reisen, und in diesen Tagen drehen sich seine Staatsbesuche natürlich um den Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängende Gaskrise in Deutschland. Scholz war zuerst in Norwegen. Das Land ist ein wichtiger Gaslieferant – seit Beginn des Krieges noch viel wichtiger als ohnehin schon. Ministerpräsident Jonas Gahr Store versichert, auf Oslo könne sich Deutschland verlassen. Die Fördermengen ließen sich allerdings nicht einfach so steigern. Aktuell liefere Norwegen schon alles, was möglich sei.

Weiter ging es für Scholz nach Schweden, hier dominierte das Thema Nato-Beitritt. Schweden will sich dem Verteidigungsbündnis ja, wie auch Finnland, schnellstmöglich anschließen. Auch Deutschland will, dass der Beitritt so schnell wie möglich vollzogen wird – aktuell bremst vor allem die Türkei noch. Stefan Lange weiß mehr, er hat den Kanzler auf der Reise in den Norden begleitet.

Der Tag: Erneut gab es eine Explosion auf der Krim. Erst vor einer Woche war es zu einer Reihe von Detonationen auf einem Militärflughafen bei Saky gekommen, im Westen der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel. Am Dienstagmorgen stiegen nun erneut Rauchwolken von einem Militärstützpunkt auf, dieses Mal im Zentrum der Krim.

Den Vorfall vergangene Woche hatte Russland als "Unfall" bezeichnet. Allerdings hatte der Kreml auch behauptet, dass keine Flugzeuge dabei beschädigt wurden – dies wurde durch Satellitenaufnahmen als Lüge entlarvt. Expertinnen und Experten halten einen Militärschlag der Ukraine für den wahrscheinlicheren Grund. Die ukrainische Führung hatte sich aber nicht zu dem Angriff bekannt. Bei der neuen Explosion spricht das russische Verteidigungsministerium nun von einem "Sabotageakt". Wer dahinter steckt, ist wieder unklar. Klar ist aber: Kiew helfen die Explosionen – und für Moskau sind sie ein Image-Desaster.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Wer die Energie-Rechnung zeitweise nicht bezahlen kann, dem droht der Stopp der Lieferung. Das ist nicht neu, doch das Problem verschärft sich, da die Strom- und Gaspreise unter anderem infolge des Krieges massiv steigen. "Wir erwarten eine Welle an Sperrungen und Verschuldungen aufgrund der hohen Energiepreise", warnt Verbraucherschützerin Antje Kahlheber. "Das wird bis in mittlere Einkommensschichten hineingehen." Was Verbraucherinnen und Verbraucher tun können, hat Hans Peter Seitel zusammengefasst.

Die Region: Wegen des Krieges und der Gaskrise wird sogar der Atomausstieg wieder infrage gestellt. Eigentlich war aber der Plan, dass Windstrom einen großen Teil des durch die Abschaltung der AKWs fehlenden Stroms ersetzt. Damit der aber in unserer Region auch zuverlässig ankommt, sind Trassen nötig, denn vor allem im Norden der Republik wird bereits viel Strom aus Wind erzeugt. Der Bau der Trassen verzögerte sich allerdings, die Staatsregierung war daran nicht ganz unschuldig. Und wie sieht es nun aus? Wann bekommen wir in der Region endlich den Windstrom aus dem Norden?

