Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Januar

Mit einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Nachdruck um Hilfe für sein Land im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg werben.

Die Mehrheit der Staaten sehe Russlands Aggression als einen nicht provozierten und kriminellen Krieg, für den das Land bestraft werden müsse, sagte Selenskyj in der Schweiz. Der Staatschef will einen persönlichen Auftritt in Davos dazu nutzen, den Westen in Zeiten bröckelnder Unterstützung wachzurütteln, weiter Milliarden und Waffen bereitzustellen.

Der Tag: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums haben weder Russland noch die Ukraine in der vergangenen Woche nennenswerte Fortschritte an der Front gemacht. Russland habe es trotz der Einnahme der Kleinstadt Marjinka im Dezember nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen und entweder westlich Richtung Kurachowe oder südlich Richtung Nowomychajliwka vorzustoßen, teilen die Briten mit. Moskau hatte im Dezember die Einnahme der Stadt gemeldet, ukrainischen Militärangaben zufolge wird am Stadtrand weiter gekämpft.

Die Briten schreiben auf der Plattform X (früher Twitter), die Einkesselung der Stadt Awdijiwka bleibe wahrscheinlich derzeit Russlands wesentliches Ziel. Allerdings habe Russland bisher nur sehr begrenzt Gebietsgewinne erzielt, was zudem mit hohen Verlusten an Material und Personal einhergegangen sei.

Die Lage: Aktuell findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Es fällt in eine Zeit des der zunehmenden Blockbildung und des Protektionismus. Russland hat durch den Angriff auf die Ukraine die Verbindungen zur westlichen Welt gekappt. Auch die Rivalität zwischen den USA und China hat wirtschaftliche Folgen. Doch eine weitergehende Abkehr vom Welthandel wäre nicht nur für Deutschland sondern auch für die ärmsten Länder fatal. Deshalb fordert unser Autor Michael Kerler in seinem Kommentar: Das Weltwirtschaftsforum in Davos muss für die Globalisierung kämpfen.

"Selbst wenn uns die Waffen ausgehen, werden wir mit Schaufeln kämpfen." ukrainischer Außenminister Dmytro Kuleba



Angesichts des bröckelnden internationalen Rückhalts hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba insbesondere die USA um weitere Militärhilfen gebeten und den Kampfeswillen seiner Landsleute betont. Auch unter schwersten Bedingungen werde sich die Ukraine Russland nicht ergeben.

Bayerns Staatsregierung hat einen Forderungskatalog an die Regierung in Berlin erstellt. Darin geht es auch um die Themen Migration und Asyl. Eine Forderung: Neu ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen kein Anrecht auf Bürgergeld mehr haben, sondern nur noch auf Leistungen wie Asylbewerber.

Markus Söder will neue Asylpolitik und schlankeren Staat

