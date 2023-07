Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Zusage der USA, der Ukraine Streumunition zu liefern, löste bei Nato-Mitgliedsländern und anderen Partnern Anfang Juli eine Debatte aus. Nun hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer möglichen Nutzung der Streubomben durch die Ukraine geäußert. Sofern die Ukraine davon Gebrauch machen werde, drohe der Kremlchef mit einem Gegenschlag. Wie Putin dem russischen Staatsfernsehen in einem Clip erläuterte, verfüge Russland ebenfalls über ausreichend Reserven diverser Arten an Streumunition. Russland wolle die international geächtete Munition laut eigener Aussage nicht einsetzen, so Putin. "Aber natürlich, wenn sie gegen uns eingesetzt wird, dann behalten wir uns das Recht zu deckungsgleichen Handlungen vor."

Wladimir Putin hat angedroht, im Krieg gegen die Ukraine auch Streubomben verwenden zu wollen. Foto: Aleksey Babushkin/Pool Sputnik Kremlin/AP, dpa

Der Tag: Das ukrainische Militär hat seine Gegenoffensive seit Sonntag auch auf die von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim ausgeweitet. Laut Behörden seien neun ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt worden. "Heute Morgen ist der Versuch des Kiewer Regimes, einen Terrorangriff zu verüben, vereitelt worden", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Wie die Behörden mitteilten, sei bei dem Angriff niemand verletzt worden.

Die Flugabwehr habe zwei Drohnen abgeschossen, fünf weitere seien durch die Einheiten der radioelektronischen Aufklärung zum Absturz gebracht und zwei über dem Wasser vernichtet worden, teilte der Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, mit.

Die Lage: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seine Amtszeit verlängert. Stand jetzt wird er bis Oktober 2024 Nato-Chef bleiben. Damit wäre er im kommenden Jahr bereits zehn Jahre im Amt. Aus den politischen Kreisen erreicht ihn viel Anerkennung und Vertrauen. „Man vertraut Ihnen. Niemand kennt die Situation, mit der wir konfrontiert sind, besser als Sie“, fasst es US-Präsident Joe Biden zusammen. Woher dieses Vertrauen rührt, hat unser Autor Simon Kaminski hier für Sie recherchiert.

Vergangene Woche hatten Bemerkungen des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace Schlagzeilen gemacht. Laut britischen Medienberichten hatte Wallace den Ukrainern voriges Jahr gesagt, als ihm eine Liste gegeben worden sei, die Briten seien nicht "Amazon". Das löste Befremden in Kiew aus. Als jemand, der sich sehr dafür einsetze, Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren, habe er die Herausforderungen dabei erörtert, erklärte Wallace nun auf Twitter auf Ukrainisch. (mit dpa)

