Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Juni

Es war kurz vor halb neun deutscher Zeit, als Kanzler Olaf Scholz heute Morgen Kiew erreichte. Zusammen mit seinen Amtskollegen Emmanuel Macron und Mario Draghi war er per Nachtzug in die Ukraine gereist. Fast vier Monate nach Ausbruch des Krieges sind nun also die Regierungschefs der EU-Gründungsmitglieder bei Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Ein politisches Zeichen in düsteren Zeiten. Der Ukraine-Besuch begann für das Trio jedenfalls gleich mit einem Schreckmoment – ein Schreckmoment, der für die Ukrainerinnen und Ukrainer trauriger Alltag geworden ist: Kurz nach der Ankunft wurde für rund 30 Minuten Luftalarm über Kiew ausgelöst. Über einen ereignisreichen Tag und die Gespräche zwischen dem Trio und Selenskyj.

Der Tag: Direkt nach ihrer Ankunft führte Scholz', Macrons und Draghis Weg nach Irpin, jener zerstörte Vorort Kiews, an dem knapp 300 teils hingerichtete Zivilistinnen und Zivilisten gefunden wurden. Vor Ort verurteilte der deutsche Kanzler den Krieg: "Das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist." Scholz versicherte der Ukraine die internationale Solidarität. Aber wie sieht die konkret aus? Ein Kommentar von Stefan Lange.

Die Lage: Energiekonzern Gazprom hat wie angekündigt seine Gaslieferungen nach Deutschland durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter reduziert. Trotz der erneut reduzierten Liefermenge sieht die Bundesregierung die sichere Versorgung mit Gas derzeit aber als weiter gewährleistet an. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums teilte allerdings mit, dass man die Situation genau beobachte und über die Krisenstrukturen in engstem Austausch mit den relevanten Akteuren sei.

Die Region: Weil Russland und die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren der Welt gehören, sind die Preise nach Kriegsausbruch nach oben geschnellt. Zwar können die ukrainischen Landwirtinnen und Landwirte trotz des Kriegs Getreide anbauen, aber nur selten ins Ausland verkaufen, da Russland Seewege blockiert. Putin setze den Hunger auf der Welt gezielt ein und spiele damit ein "zynisches Spiel", warf ihm vergangene Woche etwa Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vor. Wer nun vermutet, dass deutsche Bäuerinnen und Bauern von den hohen Getreidekosten profitieren, liegt falsch, hat mein Kollege Quirin Hönig recherchiert.

