Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. September

Etwa eine Million Menschen sind seit Beginn des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Längst nicht alle von ihnen stellen einen Asylantrag, doch auch dort steigt die Zahl massiv an. Quer durchs Land werden die Aufnahmekapazitäten knapp oder sind bereits erschöpft. Der Deutsche Städtetag warnt deshalb vor chaotischen Zuständen.

Und auch in der Bevölkerung droht die Stimmung zu kippen. Einer Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung zufolge gibt es zwar „weiterhin ein sehr hohes Niveau an Unterstützungsbereitschaft für Flüchtende aus der Ukraine“. Doch der Elan habe im Vergleich zu den Anfangstagen in allen Bevölkerungsgruppen nachgelassen.

Der Tag: In Isjum, einer befreiten Stadt im Nordosten der Ukraine, wurden mehr als 400 Leichen gefunden. Laut Augenzeugen handelt es sich fast ausnahmslos um Zivilisten. Auf ihren Gräbern waren Holzkreuze aufgestellt worden. Auf einigen stehen Namen, auf anderen nur Nummern. Ersten Untersuchungen der Ukraine zufolge handelt es sich bei den Toten um Menschen, die starben, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen hatte. Es handelt sich offenbar nicht um ein Massengrab, wie die, die nach dem Abzug der russischen Truppen in Butscha gefunden wurden. "Ich möchte das nicht Butscha nennen – hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt", sagte der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko. Ihm zufolge hätten die Bestattungsdienste zum Teil nicht gewusst, wer die vielen Toten waren. Eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in Genf nannte die Leichenfunde schockierend. Sie forderte, die Todesursache jeder und jedes einzelnen Verstorbenen müsse untersucht werden.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen macht sich derweil dafür stark, den Bitten der ukrainischen Führung um Präsident Wolodymyr Selenskyj nachzugeben. "Wenn sie sagen, sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und sollten ihnen das liefern", sagte von der Leyen der Bild.

Die Lage: Um die Versorgung mit Sprit, Heizöl und anderen Produkten zu sichern, stellt die Bundesregierung die deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte das eine "weitreichende energiepolitische Entscheidung zum Schutz unseres Landes". Russland sei kein zuverlässiger Partner mehr. Die Ölversorgung sei damit gewährleistet.

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, schreibt Rudi Wais in seinem Kommentar. Er warnt aber auch: Staatliche Eingriffe sind trotzdem stets die Ultima Ratio.

Das Foto des Tages: Das Foto des Tages zeigt Russlands Präsidenten Putin und den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die beiden haben sich beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) am 15. und 16. September in Usbekistan getroffen. Putin danke Xi dort für seine "ausgewogene Position" bezüglich des Krieges in der Ukraine, den er natürlich nicht so nannte. China unterstützt die russische Argumentation im Ukraine-Krieg, fordert allerdings gleichzeitig alle Beteiligten auf, Feindseligkeiten zu unterlassen.

Putin und Xi beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Foto: Sergei Bobylev, Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Roberta Metsola, Präsidentin des EU-Parlaments, erlebt seit ihrer Amtsübernahme eine politische Achterbahnfahrt. Ein Gespräch über die Energiekrise und warum Osteuropa inzwischen den Ton angibt.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola: "Ich fordere von Deutschland, Führungsstärke zu zeigen"

