Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. August

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, verließen viele Menschen das Land und flohen meist in den Westen, in Richtung Europa. Einige von ihnen sind auch in Augsburg untergekommen. Der erste Anlaufpunkt ist dann oft die Notunterkunft, die die Stadt auf dem Fujitsu-Areal eingerichtet hat. Eigentlich ist dieser Ort nur als Übergangslösung gedacht, doch einige der Geflüchteten verbringen dort nun schon deutlich mehr Zeit, als sie das geplant hatten.

Andrea Baumann hat die Menschen in dem ehemaligen Firmengebäude auf dem Fujitsu-Areal besucht und sich mit ihnen unterhalten. In ihrer Reportage erzählt sie, wie die Abläufe dort sind, wo es hakt und welchen Gefühlen die Menschen in der Unterkunft ausgesetzt sind.

Der Tag: 40.000 bis 60.000 Schuss Munition feuert die russische Armee nach Schätzungen des ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj momentan jeden Tag auf Stellungen der ukrainischen Armee. Am schwersten sei die Lage derzeit in der Region Donezk, wo weiter heftige Kämpfe stattfinden.

Am Donnerstag wollen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, UN-Generalsekretär António Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Lwiw über diplomatische Wege raus aus dem Krieg sprechen. Guterres und Erdogan hatten Russland und die Ukraine zuletzt Ende Juli bei dem Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu einer Einigung gebracht, darauf wolle man aufbauen, hieß es damals. Expertinnen und Experten halten Verhandlungen für eine landesweite Waffenruhe aktuell aber kaum für möglich.

Gestern haben wir an dieser Stelle von einer erneuten Explosion auf der von Russland annektierten Krim berichtet. Nun meldet Moskau, dass sechs Männer festgenommen worden seien, die der islamistischen Vereinigung Hizb ut-Tahrir angehören würden. Ein direkter Zusammenhang zur Explosion auf der Krim wurde zwar nicht explizit genannt, doch einige der Festnahmen sollen in der Stadt Dschankoj erfolgt sein.

Die Lage: Uniper, Deutschlands größter Gasimporteur, macht nach eigenen Angaben aktuell jeden Tag rund 60 Millionen Euro Verlust. Hintergrund sind die deutlich geringeren Gaslieferungen aus Russland. Um bestehende Verträge zu erfüllen, müssen die Importeure das Gas aus anderen Quellen – und viel teurer – auf dem Weltmarkt beschaffen. Die Gasumlage soll verhindern, dass die Unternehmen pleite gehen und am Ende noch weniger Gas importiert wird – damit zahlen aber am Ende die Kundinnen und Kunden die Preissteigerung. Ökonominnen und Ökonomen fordern deshalb die Bundesregierung auf, dringend ein Entlastungspaket zu verabschieden. Dieses müsse insbesondere Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen zugutekommen.

Aktuell füllen sich deutschen Gasspeicher, das Ziel für den 1. September wurde bereits vorzeitig erreicht. Das könnte leicht dazu verleiten, sich zurückzulehnen. Doch das wäre ein Fehler, schreibt Margit Hufnagel in ihrem Kommentar.

Die Region: Auch die Stadt Augsburg hat auf die Krise reagiert und versucht, den Energieverbrauch zu senken. Schon seit einiger Zeit werden Gebäude nachts nicht mehr beleuchtet, außerdem wurden einige Brunnen abgeschaltet. Miriam Zissler gibt einen Überblick, welche Stromfresser bereits abgeschaltet worden sind, was das gebracht hat und was noch kommen soll.

