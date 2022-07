Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die tanzenden Menschen in der ukrainischen Stadt Odessa muten unwirklich an. Aus einem Lautsprecher erklingt "Stefania", das Lied, mit dem die Ukraine den Eurovision Song Contest gewann. Vor der Oper beginnen Mädchen zu tanzen. "Wir haben für unsere Soldaten an der Front getanzt. Wir alle hoffen, dass sie sich darüber freuen", erklärt eine Zwölfjährige den Tanz. Die Musik und Bewegung lassen die Menschen in der vom Krieg heimgesuchten Hafenstadt zumindest für kurze Momente den bedrohlichen Alltag vergessen.

Der Tag: Die Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg haben am Wochenende wieder zugenommen. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte zuvor bei einer Inspektion der am Ukraine-Krieg beteiligten Truppenteile eine Ausweitung der Angriffe auf das Nachbarland befohlen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, besetzte Gebiete zurückzuerobern. "Es ist uns bereits gelungen, einen Teil des nach dem 24. Februar besetzten Territoriums zu befreien", sagte Selenskyj in der Nacht zum Sonntag in seiner täglichen Videoansprache.

Die russischen Invasionstruppen konzentrieren ihre Angriffe hingegen auf den als Donbass bezeichneten Osten des Landes. Nach der Einnahme der Region Luhansk wollen sie als Nächstes das Gebiet Donezk komplett ukrainischer Kontrolle entreißen. Das russische Militär gab an, von den USA und anderen Nato-Staaten gelieferte Waffen zerstört zu haben. In Odessa am Schwarzen Meer sei ein Depot mit Harpoon-Raketen und im Gebiet Donezk ein von den USA gelieferter Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars vernichtet worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag in seinem täglichen Briefing mit. Diese Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine verursacht eine Energiekrise in Deutschland. Primär droht ein Mangel an Gas – doch zusätzlich warnt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass dem Freistaat ohne Atomkraft die Energieversorgung bei einer Gasnotlage "im Winter um die Ohren fliegt". "Wenn wir die Atomkraft in der Hinterhand haben, können wir garantieren, dass uns im Winter der Strom nicht ausgeht", sagte der stellvertretende Ministerpräsident unserer Redaktion. Der Freie-Wähler-Politiker stellt Forderungen an die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur.

Die Region: Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind vor dem Krieg in ihrem Heimatland nach Deutschland geflohen. In Neuburg an der Donau soll ihnen und Menschen aus anderen Herkunftsländern ein "Sprachcafé" dabei helfen, die deutsche Sprache zu erlernen. Zwei Ukrainerinnen, die sich noch schwertun, halten das für "a good thing“ – eine gute Sache.

