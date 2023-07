Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht nach Südafrika reisen. "In gegenseitigem Einvernehmen" zwischen ihm und dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa sei entschieden worden, dass er nicht persönlich am Gipfel der Brics-Staaten teilnimmt. Statt Putin reist Russlands Außenminister Sergej Lawrow zum Gipfeltreffen im August.

Grund dafür ist der im März vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag erlassene Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Südafrika steht seit Monaten international unter Druck, da das Land Putin trotz des erlassenen Haftbefehls eingeladen hat. Russland hatte Südafrika gewarnt, dass eine Verhaftung Putins in Südafrika einer "Kriegserklärung" gleichkäme. Schon 2015 weigerte sich Südafrika, den sudanesischen Präsidenten festzunehmen und an das Weltstrafgericht auszuliefern.

Der Tag: Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht würden die Schiffe als "potenzielle Träger militärischer Fracht" eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Auf russischem Militärgelände der Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind große Mengen Munition explodiert. Die staatlich russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte ein bei Tageslicht aufgenommenes Video, das Explosionen zeigt. Andere Videos, aufgenommen bei Nacht, kursierten schon seit dem Morgen im Netz. Die Explosionen scheinen über Stunden anzudauern.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Putin aufgrund des Aufstandes der Söldner-Gruppe Wagner als "nachhaltig geschwächt". Für sie erhöhe dies die Chancen auf ein Ende des Kriegs. Indiz dafür soll beispielsweise ein Meinungsumschwung in Russland sein. Wagner-Chef Prigoschin habe eingeräumt, dass es keinen Grund für den Krieg gebe. Somit habe er Putins Narrativ öffentlich infrage gestellt.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Wie gestern schon berichtet, gab es Angriffe auf die südukrainische Hafenstadt Odessa. Nun verschärft sich die Lage, denn in Odessa befindet sich einer von drei Schwarzmeerhäfen, aus denen trotz des Krieges weiterhin Getreide in die Welt geliefert wurde. Nun beschoss Russland in der zweiten Nacht in Folge die Hafenstadt. Laut dem Südkommando der ukrainischen Streitkräfte wurden Hafenanlagen mit Getreide- und Speiseölterminals getroffen. Ebenso seien Lagergebäude im Stadtgebiet zerstört worden.

Grund für den Angriff sei laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj das Ende des Getreideabkommens: "Die russischen Terroristen zielen absolut bewusst auf die Infrastruktur des Getreideabkommens, und jede russische Rakete ist ein Schlag […] auf alle in der Welt, die ein normales und sicheres Leben anstreben".

Bild des Tages:

Ein Soldat einer separaten Brigade der Territorialen Verteidigung aus Dnipro streichelt eine Katze in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine. Foto: Ukrinform/dpa

Ein ukrainischer Soldat findet in der umkämpften Region Saporischschja einen Moment der Ruhe und genießt die Nähe einer Katze.

(mit dpa)

