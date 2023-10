Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen eine große Angriffswelle begonnen. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass es sich seiner Einschätzung nach dabei um eine koordinierte Offensive der russischen Streitkräfte handeln könnte: "Es ist wahrscheinlich die bedeutendste Offensive Russlands seit mindestens Januar 2023." Die Angriffe erfolgten in großem Umfang unter anderem gegen Awdijiwka. Die Stadt sei bisher ein großes Hindernis für die Russen, um die Kontrolle über das bereits in Teilen besetzte Gebiet Donezk zu übernehmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Tag: Luhansk und Berdjansk stehen unter der Kontrolle der russischen Armee. Nun haben ukrainische Streitkräfte nach eigenen Angaben bei Luftschlägen gegen Flugplätze in der Nähe der Städte neun Hubschrauber und Arsenale zerstört. Zudem hätten sie auch die Start- und Landebahnen beschädigt. Die russische Seite bestätigte diese Informationen nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag zudem die Lieferung amerikanischer ATACMS-Raketen an sein Land und deren ersten Einsatz bestätigt. "Die ATACMS haben sich bewährt", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Deutschland unterstützt die von Russland angegriffene Ukraine nun beim Wiederaufbau der zerstörten Strom-Infrastruktur. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterschrieb die Entwicklungsbank KfW mit dem ukrainischen staatlichen Energieversorger Ukrenerho einen Vertrag über eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 76 Millionen Euro. Bei der Reparatur der Netzinfrastruktur soll auf die Verwendung von gegen Angriffe resistenteren Materialien wie Starkbeton und auf eine höhere Energieeffizienz geachtet werden.

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.