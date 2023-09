Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Welt schaut nach New York. Im UN-Hauptquartier werden sich zur Generaldebatte in den kommenden Tagen 20.000 Menschen und mehr als 140 Staats- und Regierungschefs trffen. Das Hauptaugenmerk allerdings wird vor allem auf zwei Personen liegen.

Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine wird Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York erwartet, erstmals auch in einem Gebäude mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Zum Showdown zwischen beiden könnte es bei einem Treffen des Sicherheitsrates kommen, an dem auch Kanzler Olaf Scholz ( SPD) teilnimmt. Was Sie zu dem Aufeinandertreffen wissen müssen, lesen Sie hier.

Der Tag: Russland hat erneut den Süden der Ukraine mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. "Alle sechs Drohnen wurden vernichtet, vier über dem Gebiet Mykolajiw, zwei über dem Gebiet Odessa", meldet die ukrainische Kommandostelle Süd auf Telegram. Zugleich räumt sie ein, dass zwar auch fünf Marschflugkörper des Typs Ch-101/Ch-555 abgefangen worden seien, aber einige andere Landwirtschaftsobjekte im Gebiet Odessa getroffen hätten. Die genaue Anzahl der Treffer nannten die Militärs nicht.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Besuch in Russland beendet. An der Bahnstation Artjom 50 Kilometer nördlich der Hafenstadt Wladiwostok im russischen Fernen Osten bestieg Kim seinen gepanzerten Zug, um zur Grenze zu fahren, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten.



Beobachter vermuten, dass Putin Kim um Waffenhilfe für die Fortsetzung seines Angriffskriegs in der Ukraine gebeten hat. Kim zeigte sich beim Treffen von einem Sieg Russlands überzeugt. Er sprach von einem "Kampf gegen den Imperialismus".

Bild des Tages:

Foto: Jason Decrow, dpa



Ein Bild aus alten Tagen: Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoschalte zur 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Bald wird der ukrainische Präsident vor Ort in New York sprechen.

Stellen Sie im Live-Interview Ihre Fragen an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz: Der Politiker kommt nach Augsburg zu "Augsburger Allgemeine Live".

