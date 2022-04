Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Für den Sieg: Dafür steht das Z-Symbol, das in weißer Farbe auf den Panzern und Uniformen der russischen Truppen abgebildet ist. Auch außerhalb des Kriegsgebiets kann man es auf Häusern, Autos oder in den sozialen Medien als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine finden. Auch in Deutschland wird das Symbol in den letzten Wochen häufig verwendet – doch das hat Folgen. Denn die Verwendung ist in vielen Bundesländern illegal und kann als "Billigung einer Straftat" gewertet werden. Inzwischen gibt es in Deutschland wegen des Z-Symbols mehr als 100 Ermittlungsverfahren.

Der Tag: Nach ukrainischen Angaben startete Russland am Morgen fünf Raketenangriffe auf die Stadt Lwiw (Lemberg). Bislang blieb die westukrainische Stadt größtenteils verschont vor russischen Angriffen. Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj schrieb auf Facebook von fünf Raketen, die gezielt auf Lwiw abgefeuert wurden. Mindestens sechs Menschen seien getötet worden, elf verletzt. Unter den Verletzten ist laut Sadowyj auch ein Kind. Zudem seien russische Streitkräfte in die Kleinstadt Kreminna im Gebiet Luhansk einmarschiert. Der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, teilte auf Facebook mit: "In der Nacht konnte der Feind bis Kreminna vorstoßen, nur festsetzen konnte er sich dort nicht. Die Kämpfe direkt in der Stadt halten an." Kreminna gilt als einer der größten Krisenherde derzeit. Im heftig umkämpften Mariupol sind die russischen Truppen nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes durch den ukrainischen Widerstand zunächst ausgebremst worden. Jedoch wurden für die eingeschlossene Stadt auch weitere Raketen- und Bombenangriffe gemeldet. In langen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine konnte außerdem den zweiten Tag in Folge kein Fluchtkorridor für Mariupol sowie für weitere umkämpfte Gebiete vereinbart werden.

Die Lage: Wilhelm Schmid war nicht schockiert, als der Krieg in der Ukraine begann. Bereits in den 90er Jahren hörte er bei Diskussionen in Russland Standpunkte, von denen er hoffte, dass sie nicht Teil der offiziellen Politik würden. Doch genau das passierte als Putin kam. Der Philosoph kritisiert im Interview mit Wolfgang Schütz neben russischem Nationalismus auch deutsche Versäumnisse und erklärt, warum es beim Krieg in der Ukraine um einen Kampf der Kulturen geht.

Die Region: Für ein paar Stunden die Sorgen vergessen: Das ermöglichte der Verein "Freiheit-Demokratie" zusammen mit Jahn Landsberg ukrainischen Geflüchteten in Landsberg am Lech. Bei einem Osterfest konnten Kinder gemeinsam spielen, Erwachsene Kaffee und Kuchen genießen und dabei für ein paar Stunden die Last des Kriegs vergessen. "Ich bin sehr dankbar", sagt die Ukrainerin Nadya Karamuschko.

