Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. April

Die Sozialdemokraten stecken in einer Identitätskrise. Die Verbindungen zu Russland waren in der Vergangenheit eng. Zu eng. Nicht nur bei Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Vor allem die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Manuela Schwesig steht in der Kritik. Sie bekommt den ganzen Frust derer ab, die wie sie mit den Russen paktierten und nun merken, dass das ein Fehler war. Und davon gibt es viele in der Politik. Im Schweriner Landtag soll bald ein Untersuchungsausschuss die Vorwürfe gegen Schwesig aufklären. Am Ende könnte ihr Rücktritt stehen.

Der Tag: Russland hat wohl einen Großangriff auf den Osten der Ukraine gestartet. Das bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben", sagte Selenskyj. Die russischen Streitkräfte haben derweil in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol eine einseitige Feuerpause verkündet. Der Hintergrund: Die russische Seite appellierte an die Kämpfer, sich freiwillig in russische Gefangenschaft zu begeben. Die Ukrainer lehnten ab.

Die Lage: Deutschland sorgt für Irritation im Ausland, vor allem bei den westlichen Partnern. Denn der Krieg in der Ukraine legt die deutsche Halbherzigkeit offen wie kaum ein Ereignis vorher. Das Ausland erlebt ein Land, das vor allem dadurch getrieben ist, den eigenen Wohlstand zu sichern. Plötzlich geht es Deutschland wie dem Kaiser ohne Kleider – die ganze Welt sieht, dass wir in wichtigen politischen Fragen blank dastehen.

Die Region: Der Krieg in der Ukraine hat auch in Augsburg weitreichende Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Inflation steigt, ebenso die Energiepreise. Lieferengpässe gefährden die Produktion der Unternehmen. Wir haben uns bei Menschen in der Region umgehört: Was macht ihnen besonders zu schaffen? Und wie gehen Sie damit um?

