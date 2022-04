Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Politik streitet über Waffenlieferungen. Vor allem die Union erhöht den Druck auf Kanzler Scholz. Er solle mehr Waffen und auch schweres Gerät an Präsident Wolodymyr Selenskyj liefern. Auch FDP und Grüne drängen zu weiteren Schritten. Bisher hat Deutschland vor allem Panzerfäuste, Aufklärungsdrohnen, Maschinenkanonen und Mörser geliefert. Eine genaue Übersicht finden Sie hier.

Der Tag: Russland setzt derweil seine Luftangriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Die Lage der Verteidiger von Mariupol wird immer verzweifelter. Die fast völlig zerstörte ukrainische Hafenstadt ist zum Symbol für den Widerstand gegen Russland geworden. Und die Zahl der Geflüchteten steigt. Sie überschreitet inzwischen die Marke von fünf Millionen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf nennt heute 5.034.439 Menschen, die die Grenzen in die Nachbarländer überquert haben. Der Großteil – 2,8 Millionen – flüchtete zuerst nach Polen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Hätten EU und Nato besser auf den Einfall Russlands in der Ukraine vorbereitet sein müssen? "Einige Länder wie Polen, die baltischen Staaten oder die USA haben immer wieder vor Putin und Russland gewarnt", sagt Jürgen Knappe im Gespräch mit unserer Redaktion. Knappe war Generalleutnant der Bundeswehr und unter anderem stellvertretender Kommandeur des deutschen Kontingents in Afghanistan. "Deutschland, Spanien, Italien oder Frankreich haben die Bedrohung als weniger ernst wahrgenommen."

Die Region: Deutschland ist bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Ganz rund läuft das aber nicht. Das zeigt sich aktuell in Donauwörth. Den Helferinnen und Helfern wurden etwa 100 Geflüchtete angekündigt. Sie reagierten schnell und schufen Platz in der örtlichen Neudegger Halle. Am Ende kamen nur vier Menschen an.

