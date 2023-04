Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russlands Justiz hat den russischen Regime-Kritiker Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Er hatte Informationen öffentlich gemacht, die dazu führten, dass russische Staatsbeamte auf westlichen Sanktionslisten landeten. Das strenge juristische Vorgehen gegen Kritiker in Verbindung mit der brutalen Weise, in der der Krieg gegen die Ukraine geführt wird, ähnelt dem Erscheinungsbild des Staates zu Zeiten des Stalinismus, analysiert unser Autor Simon Kaminski.

Der Tag: Erneut hat es in der ostukrainischen Stadt Bachmut, die bereits weitgehend zerstört wurde, schwere Kämpfe gegeben. Der Befehlshaber der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, berichtete von Angriffen aus der Luft und vom Boden aus. Die russischen Truppen arbeiten nun enger mit der Privatarmee Wagner zusammen. Deren Chef, Jewgeni Prigoschin, hatte den russischen Streitkräften zuvor Untätigkeit vorgworfen. Er bestätigte das koordinierte Vorgehen. Unterdessen haben die G7-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Solidarität mit der Ukraine bekräftigt und sich offen für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gezeigt.

Die russische Invasion stellt derzeit jedoch nicht die einzige Belastung für die kriegsgebeutelte Ukraine dar: Der Zivilschutz meldete Überschwemmungen in der Nord- und Zentralukraine. Betroffen sind die Gebiete Tschernihiw, Kirowohrad und Dipropetrowsk.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Inflation kratzt am Einkommen der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Die deutsche Wirtschaft schwächelt: Deutschland sei kein modernes Land mehr, die Wettbewerbsfähigkeit habe abgenommen, lautet das Urteil des Hauptgeschäftsführers des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Oliver Zander.

Bild des Tages:

Im zerstörten Bachmut kämpft die Privatarmee Wagner nun an der Seite der russischen Truppen darum, die Stadt einzunehmen.

Zerstörtes Gebäude in der umkämpften Stadt Bachmut: Artilleriebeschuss und Angriffe aus der Luft kennezeichnen den Alltag. Foto: LIBKOS, AP, dpa

Das könnte Sie auch interessieren:

Baden-Baden war ein Sehnsuchtsort für russische Urlauberinnen und Urlauber. Doch seit der Annexion der Krim und dem Beginn des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine bleiben die Moskowiter und Petersburger der Stadt fern. Stattdessen zählt man dort nun mehr ukrainische Geflüchtete als anderswo im Südwesten.

Verblasste Liebe: Reiche Russen verabschieden sich aus Baden-Baden

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.