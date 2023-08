Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Bedrohung befindet sich im Südosten: Litauen hat als Reaktion auf die Präsenz russischer Wagner-Söldner in Belarus zwei seiner sechs Grenzübergänge zum Nachbarland vorübergehend geschlossen. Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes sind von heute an die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius bis auf Weiteres dicht. Die anderen Grenzübergänge zwischen Litauen und dem autoritär regierten Belarus sollen geöffnet bleiben.

Litauen geht es ähnlich wie Polen und Lettland: Das Land macht sich Sorgen wegen der in Belarus stationierten Privatarmee Wagner. Diese hatte nach dem gescheiterten Aufstand in Russland ihre Lager in Belarus aufgeschlagen.

Die Lage ist zudem angespannt, weil Migranten aus Krisengebieten nach Litauen gelangen wollen. Belarussische Behörden dulden das oder befördern es gezielt, um ein politisches Druckinstrument zu schaffen.

Der Tag: Wieder ein Drohnenangriff auf Moskau, wieder hat ihn Russland nach eigenen Angaben abgewehrt. Diesmal soll der mutmaßliche Angriff nahe des zentralen Wolkenkratzerviertels Moskwa City vereitelt worden sein. Die russische Luftabwehr schoss das Flugobjekt ab, Trümmerteile schlugen bei einem Ausstellungsgelände an der Uferpromenade ein. Dabei soll niemand verletzt worden sein. Russland bezichtigte die Ukraine des Angriffs, die Ukraine gab keine Stellungnahme dazu ab.

Die Lage: Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung – das hatte die Bundesregierung nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs versprochen. Doch nun will sie sich nicht rechtlich bindend auf das Ziel festlegen. Eine entsprechende Formulierung wurde nach Angaben aus Regierungskreisen vor dem Kabinettsbeschluss kurzfristig aus dem Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz gestrichen. Stattdessen sei nun weiterhin die Rede davon, das sogenannte Nato-Ziel im mehrjährigen Durchschnitt zu erfüllen. Bleibt die "Zeitenwende" also nur eine politische Worthülse, fragt meine Kollegin Margit Hufnagel – und liefert eine Antwort gleich mit.

Das Bild des Tages:

Er ist der Neue: Martin Jäger hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sein Beglaubigungsschreiben als neuer deutscher Botschafter überreicht. "Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit", schrieb Jäger zu diesem Anlass auf der Online-Plattform X, die vorher Twitter hieß. Der 59-jährige Diplomat hatte bereits im Juli als Botschafter in Kiew die Nachfolge von Anka Feldhusen angetreten.

Anderthalb Jahre steckte die "Joseph Schulte" wie viele andere Schiffe im ukrainischen Odessa fest. Nun hat das Containerschiff die erste Etappe auf dem Heimweg nach Hamburg erfolgreich hinter sich gebracht.

Deutsches Schiff aus Odessa in Istanbul eingetroffen

