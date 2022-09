Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Sommer ist zu Ende und die Debatte um steigende Energiepreise und Heizkosten wird aktueller denn je. Mit dem Ende der russischen Gaslieferungen ist eine Vorfreude auf den anstehenden Winter für viele Bürgerinnen und Bürger nur schwer möglich. Wie unsere Autorin Katja Neitemeier erklärt, blicken aber nicht nur Gaskunden mit Sorgen auf die anstehende Heizsaison. Auch allen, die mit anderen Brennstoffen heizen, drohen deutlich höhere Kosten. Wie teuer es werden kann, lesen Sie hier.

Der Tag: Obwohl die russische Armee aktuell diverse Rückschläge an der umkämpften Frontline im Osten der Ukraine einstecken muss, meldet der britische Geheimdienst eine Verstärkung der russischen Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langstreckenraketen. Beispielsweise griff Russland einen Staudamm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih an, so der Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Obwohl diese Ziele keinen unmittelbaren militärischen Gewinn böten, versuchten die russischen Angreifer damit möglicherweise, die Moral des ukrainischen Volkes und seiner Regierung zu brechen.

Die Lage: Inwiefern sich Putins Propaganda auszeichnet, wird am aktuellen russischen Angriffskrieg in der Ukraine deutlich. Beispielsweise gebe es viele Fälle, in denen Menschen dem russischen Fernsehen mehr glaubten als ihren eigenen Verwandten am Telefon, erklärt der Schriftsteller Wladimir Kaminer. Im Interview mit unserem Autor Olaf Neumann spricht der in Moskau geborene Schriftsteller über Wladimir Putins Propaganda, seinen Versuch, Radioprogramm von Berlin aus nach Russland zu senden, und sein neues Buch: "Wie sage ich es meiner Mutter".

Das Foto des Tages: Nach dem jüngsten Fund Hunderter Leichen in der ukrainischen Stadt Isjum ist auch die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) entsetzt und fordert eine lückenlose Aufklärung der Verbrechen. "Diese furchtbaren Verbrechen müssen unbedingt aufgeklärt werden - am besten von den Vereinten Nationen. Die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen müssen vor Gericht gestellt werden."

Auf dem Waldfriedhof von Isjum wurden nach Angaben aus Kiew mehr als 400 Leichen gefunden. Die Ukraine spricht von Kriegsverbrechen. Foto: Evgeniy Maloletka, dpa/ AP

