Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. April

In Deutschland warten die Menschen sehnlich auf den Frühling, warme Temperaturen, Sonnenschein. Da scheint der nächste Winter ganz weit weg. Doch er wird wieder kommen, und ist er dann sehr kalt, steht die Bundesrepublik erneut einem gefürchteten Szenario gegenüber: Gasmangel. Unser Autor Matthias Zimmermann schildert die Ergebnisse einer Untersuchung der Initiative Energien Speichern (INES).

Der Tag: Das Entwicklungsministerium hat der Ukraine weitere 111 Millionen Euro an Hilfen für den Wiederaufbau zugesagt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat das Ministerium nach eigenen Angaben insgesamt rund 787 Millionen Euro bereitgestellt.

Außerdem geht die US-Regierung trotz der Querelen um den Nato-Beitritt von Schweden von einer Aufnahme des Landes noch bis zum Gipfel des Bündnisses im Sommer aus. Bislang stellen sich Ungarn und die Türkei noch dagegen. "Wir haben jüngst Finnland als 31. Mitglied der Nato willkommen geheißen und wir freuen uns darauf, Schweden bald als 32. begrüßen zu dürfen", so US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch bei seinem Amtskollegen Pål Jonson.

Die Lage: Deutschland hat der Ukraine das Flugabwehrsystem Patriot zur besseren Verteidigung gegen russische Luftangriffe übergeben. Es zählt zu den modernsten Luftabwehrsystemen der Welt und kann feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper bekämpfen.

Die Region: Die hohe Zahl an Bedürftigen bringt die Augsburger Tafel abermals an ihre organisatorischen Grenzen. Jetzt wurde erneut ein Aufnahmestopp verhängt. In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu dieser Situation. Zu den Bedürftigen zählen viele Menschen aus der Ukraine – aber nicht nur.

Mehrere hundert Geflüchtete leben derzeit in Neu-Ulm, darunter einige Ukrainerinnen und Ukrainer. Bei ihrer Unterbringung hat die Stadt keinerlei Mitspracherecht. Das sorgt für Frust im Stadtrat.

Flüchtlingssituation in Neu-Ulm: Stadträte fühlen sich im Stich gelassen

Die Nato nimmt seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eine noch wichtigere Rolle ein. Doch welche Nato-Staaten verfügen über das stärkste Militär? Und wie stark ist das Militär der Nato im Vergleich zu den russischen Streitkräften? Ein Überblick.

Ranking: Welches Land hat 2023 die stärkste Armee in der Nato?

