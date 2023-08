Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit einer Woche zurück aus seinem Sommerurlaub. Nach kurzer Erholung gilt es jetzt wieder, auf die politischen Krisen zu reagieren. Der Blick geht dabei auch in die Ukraine. So steigt der Druck auf den Kanzler, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.

Bei "Augsburger Allgemeine Live" stellte sich der Bundeskanzler gestern Abend den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Politikchef Michael Stifter. Im Live-Interview verteidigte Scholz die Arbeit seiner Regierung. "Kaum wollten wir uns von Corona erholen, kam der russische Krieg, der große Ängste ausgelöst hat", sagt er. "Dadurch haben wir ein Stück Sicherheit, das wir nach dem Kalten Krieg hatten, verloren." Hier können Sie das Interview in kompletter Länge ansehen.

Der Tag: Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw offiziellen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Mindestens 90 weitere Menschen wurden durch den Beschuss im belebten Stadtzentrum verletzt, schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram. Auch Kinder seien unter den Verletzten.

Die Lage: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. "Wir werden noch diesen Monat mit dem Service beginnen", sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die ersten zwölf Mitarbeiter aus der Ukraine hätten ihre Ausbildung in Deutschland bereits begonnen, weitere zwölf kämen hinzu. Deutschland liefert zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unter anderem Leopard-Kampfpanzer. Da der Verschleiß in Gefechten hoch ist, ist eine regelmäßige Wartung wichtig.

Die Region:

Seit Monaten kommen wieder mehr Geflüchtete in Deutschland an. Auch in Augsburg steigt die Zahl der Geflüchteten. Ein Großteil der in städtischen Unterkünften in Augsburg untergebrachten Flüchtlinge stammt aus der Ukraine. Derzeit sind es 951 Personen. Vor welchem Herausforderungen die Stadt aktuell steht, lesen Sie hier.

