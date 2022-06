Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine brach zeitgleich ein Wirtschaftskrieg aus – mit Russland auf der einen Seite, den westlichen Verbündeten auf der anderen. Dieser Konflikt um Sanktionen, Energieexporte und Geld verschärft sich weiter. Zuletzt hatte Putin die Gaslieferungen nach Deutschland drosseln lassen. Jetzt reagiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Die Situation ist ernst", heißt es in einem Papier seines Hauses. Es enthält einen Plan, wie Deutschland im Sommer Gas sparen soll, um durch den nächsten Winter zu kommen. Der Minister trifft dafür Entscheidungen, die er als "bitter", aber "in dieser Lage schier notwendig" bezeichnet.

Der Tag: Russland griff die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende erneut mit Raketen an. Sirenen und Explosionen waren zu hören. Nach offiziellen Angaben schoss die ukrainische Luftabwehr russische Raketen über der Stadt jedoch ab. Demnach gab es keine Schäden oder Verletzte. Im erbitterten Kampf um das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Osten des Landes erzielten russische Truppen Geländegewinne und drangen in einen Vorort ein.

Auch im Süden der Ukraine wurde weiter gekämpft. Dort hat Russland große Teile des Küstengebietes am Schwarzen Meer unter Kontrolle. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit einem Raketenangriff einen Führungsgefechtsstand der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Durch den Schlag seien mehr als 50 Generäle und Offiziere der ukrainischen Streitkräfte, darunter auch Generalstabsoffiziere sowie der Kommandostab eines Truppenverbands im Gebiet Mykolajiw und Saporischschja, getötet worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Unabhängig können diese Angaben nicht überprüft werden.

Die Lage: Angesichts der drohenden Energieknappheit in Deutschland stellt die FDP das Fracking-Verbot in Deutschland infrage. Es solle ernsthaft geprüft werden, ob eine größere Schiefergasförderung unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten in Deutschland machbar sei, fordert der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Torsten Herbst. Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, könne nicht gegen eine sichere Fracking-Förderung in Deutschland sein.

Die Region: Wegen des Krieges in der Ukraine und der steigenden Lebensmittelpreise versorgt die Augsburger Tafel ungefähr 1000 zusätzliche bedürftige Menschen – mittlerweile insgesamt fast 4000. Seit Mitte Mai gilt deshalb ein Aufnahmestopp. Wer bis dahin einen Tafelausweis hatte, wird weiter versorgt. Wer nicht, geht leer aus. Unter anderem benötigt die Tafel mehr Ehrenamtliche, insbesondere jüngere Helferinnen und Helfer.

