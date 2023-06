Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Im Februar 2022 begannen die schweren Angriffe auf die Ukraine. Damit begann für Valeriia Matsibora und ihren Sohn in Kiew eine Zeit voller Angst. Der achtjährige Dmytro lebt mit zerebralen Krampfanfällen und einer geistigen und motorischen Entwicklungsverzögerung. Durch den Kriegsausbruch wurde der Zugang zu den notwendigen Medikamenten erschwert. Matsibora entschied sich zur Flucht und lebt nun in Ingolstadt.

Der Tag: Russische Truppen haben die Ukraine in der Nacht mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Eines der Hauptziele war die Hauptstadt Kiew. Auch die Städte Saporischschja und Lwiw wurden aus der Luft angegriffen. Nach Angaben der Militärverwaltung in Lwiw sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur getroffen worden, Menschen seien jedoch nicht verletzt worden.

Die Lage: Das russische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, dass die Anwerbung von Straftätern für den Kriegsdienst in der Ukraine ermöglicht. "Die Gültigkeit des Dokuments erstreckt sich nicht auf diejenigen, die zuvor wegen terroristischer und extremistischer Handlungen verurteilt wurden sowie wegen Vergehen gegen die sexuelle Unantastbarkeit von Minderjährigen", heißt es einschränkend dazu auf der Seite der russischen Staatsduma.

Zugleich will das Parlament auch russische Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, bei geringen und mittelschweren Verbrechen von der Strafverfolgung befreien. Dazu zählen etwa Diebstahl und Betrug.

Bild des Tages:

20.06.2023, Ukraine, Rosumiwka: Ein Krater befindet sich nach Beschuss neben zerstörten Lastwagen in der Nähe von Saporischschja. Foto: Andriy Andriyenko, AP/dpa

Die Region um die Stadt Saporischschja gehört zu den Orten, die in der Nacht großangelegte Luftangriffe erlebt haben.

In der Begleitung des Kriegs in der Ukraine sieht Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, eine Herausforderung für die Ampel-Koalition, da sie nicht die einzige zu bewältigende Aufgabe für das Bündnis aus SPD, Grüne und FDP sei.

Kevin Kühnert: "AfD zu wählen, ist keine Notwehr"

(mit dpa)

