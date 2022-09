Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

In den letzten Tagen sind immer wieder Bilder aus der Umgebung der ukrainischen Stadt Isjum veröffentlicht worden, die mögliche Kriegsverbrechen vermuten lassen. Im Zuge dessen und der andauernden Besetzung von einem Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets durch das russische Militär lehnt Kiew Verhandlungen mit Russland momentan als sinnlos ab. Stattdessen kündigte Präsident Selenskyj neue Angriffe auf die von russischen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine an.

Westliche Waffenlieferungen unterstützen dabei den Vormarsch der ukrainischen Truppen. Nichtsdestotrotz gewinnt wieder eine Debatte um die Sicherheit und Verteidigung Europas an Fahrt. Manche Expertinnen und Experten werfen nun die Frage nach einer europäischen Armee auf.

Der Tag: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Energiekrise und eine rasant steigende Inflation sorgen bei Anlegerinnen und Anlegern an der Deutschen Börse für Unsicherheit. Obwohl der deutsche Aktienindex einigermaßen stabil durch die Krisen geht, ist es ihm nicht mehr gelungen, über die Marke von 15.000 Punkten zu kommen. Droht der deutschen Wirtschaft etwa doch ein längerer Konjunktureinbruch? Laut Schätzung der Bundesbank müsse man sich auf eine Rezession einstellen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Im Zuge seiner Kritik am dritten Entlastungspaket der Bundesregierung fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dringend einen Gaspreisdeckel. Andernfalls drohe „eine Pleitewelle für den gesamten Mittelstand, das Handwerk und ein Abstieg für weite Teile der Bevölkerung, die sich diese explodierenden Preise nicht mehr leisten können“, so Söder. Welche Rolle dabei die Gasspeicher aus Österreich spielen, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Im Zuge dessen wird auch die Debatte um eine Aussetzung der Schuldenbremse lauter. Neben Bayern dringt auch Niedersachsen auf eine zügige Entscheidung über ein mögliches Aussetzen der Schuldenbremse. Die Ministerpräsidenten der beiden Ländern warnen vor einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise. Zur Abwehr brauche man jetzt "finanzpolitisch eine große Lösung", sagte Bayerns Ministerpräsident Söder.

Die Region: Nach mehrjährigen Zwangspausen aufgrund der Corona-Pandemie können in diesem Herbst wieder zahlreiche Volksfeste stattfinden. Am Wochenende begann beispielsweise das größte Volksfest der Welt in München: die Wiesn. Auch der Herbstplärrer in Augsburg lockte vor ein paar Wochen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Doch bei den Brauereien im Landkreis Augsburg kommt keine Feststimmung auf. Der Grund sind vor allem die Rohstoffe, die immer teurer werden und nur noch schwer zu bekommen sind. Welche Folgen das haben kann, lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenn es nach den Ministerinnen und Ministern des Freistaats geht, muss der Bund die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern und Wasserstoff schneller ans Netz bringen.

"Energie weder bezahlbar noch sicher" – Aiwanger fordert Umdenken vom Bund

Wegen der Stromkosten müssen die Lech-Stahlwerke in Meitingen immer wieder tageweise die Produktion stilllegen. Nun gibt es Forderungen an die Bundesregierung.

Meitinger Lechstahl-Mitarbeiter protestieren heute gegen Strompreise

Die Exklave Kaliningrad ist als wichtiger Militärstützpunkt von Russland immer wieder in den Schlagzeilen. Doch wo liegt Kaliningrad und warum gehört es zu Russland?

Wo liegt Kaliningrad - und warum gehört es zu Russland?

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.