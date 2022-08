Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Draußen hat es diese Woche wieder über 30 Grad, das Bibbern vor dem Winter hat jedoch längst begonnen. Neben extrem gestiegenen Gaspreisen müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch auf höhere Stromrechnungen einstellen. Wieder einmal ist die Regierung gefragt, die Menschen im Land zu entlasten. Aber wie? Diese Frage spaltet die Regierung, schreibt Michael Kerler.

Die bayerischen Staatsregierung hat indes die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause genutzt und einen Plan vorgestellt, wie in staatlichen Gebäuden 15 Prozent Energie eingespart werden sollen. Das Konzept besteht aus fünf Punkten.

Der Tag: Das erste Getreide-Frachtschiff, das gestern von Odessa aus gestartet ist, hat den Hafen in Istanbul noch nicht erreicht, da warnt Russland erneut vor einem Scheitern des Getreide-Abkommens. Die Vereinbarung zur Getreideausfuhr habe einen Paketcharakter, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax zufolge. "Darum warnen wir vor Versuchen, den zweiten Teil des Pakets zu verzögern oder nicht zu erfüllen", sagt sie mit Blick auf eine in Aussicht gestellte Lockerung einiger Sanktionen gegen Russland.

Derweil halten die Gefechte in der Ukraine weiter an: Im ostukrainischen Gebiet Donezk kämpfen ukrainische und russische Truppen um die Stadt Bachmut. Die Angriffe seien jedoch weitestgehend abgewehrt worden, hieß es von ukrainischer Seite.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: "In Vorbereitung auf den Einmarsch traf Deutschland-Kenner und Psycho-Krieger Putin unser Land dort, wo es am verwundbarsten ist, nämlich auf dem Feld der Wirtschaft", schreibt Stefan Stahl in seinem Kommentar. Nun spiele er mit uns. Zugegeben – diese Zeilen machen wenig Mut für den weiteren Verlauf des Kriegs. Doch aufgeben ist keine Option, vielmehr endet der Meinungsbeitrag mit einem Appell: "Jeder kann unter der Brause Putin die Stirn bieten."

Ähnlich düster klingen auch jene Sätze, die Dimitri Medwedew – einst Putin-Platzhalter und liberaler Hoffnungsträger – Kiew und dem Westen entgegenschleudert. Der Ukraine drohe „das Jüngste Gericht“, es laufe Gefahr „völlig von der Landkarte“ zu verschwinden. Wer ist der Mann, der eigentlich politisch tot war, aber nun mit Vernichtungsfantasien zurück in die Schlagzeilen drängt?

Die Region: Auch in der Friedensstadt Augsburg war nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Hilfsbereitschaft groß. Doch nach mehr als fünf Monaten lässt die an manchen Stellen wieder nach. Es gibt Reibungspunkte zwischen Gastfamilien und Geflüchteten. Woran liegt das? Mein Kollege Fridtjof Atterdal ist der Frage nachgegangen und hat bei seiner Recherche auch andere Fälle gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Maksym Pokhylko ist Anfang März nach Neuburg gekommen und schon jetzt hat er seinen qualifizierenden Abschluss mit einem Schnitt von 1,8 in der Tasche.

Nach nur vier Monaten: Ukrainer macht seinen Quali in Neuburg

Die Fernwärmeversorger von Weißenhorn kommen mit der Arbeit nicht mehr nach, Interessenten müssen sich teilweise lange gedulden.

Gaskrise heizt den Fernwärmeboom in Weißenhorn noch mehr an

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.