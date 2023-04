Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Parallelen sind vorhanden: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine scheint vielen die Gefahr reell, dass China in Taiwan einmarschieren könnte. Doch Peking schreckt bisher der Preis für eine militärisch riskante Invasion. Für Europa wären die Folgen unkontrollierbar. Unser Autor Simon Kaminski hat die Lage analysiert.

Der Tag: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Ukraine bei einem überraschenden Besuch in Kiew weitere Unterstützung bei ihren Bemühungen um einen Beitritt zum Militärbündnis versprochen. "Der Ukraine steht ein Platz in der Nato zu", sagte der 64-Jährige am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die Ukraine hat nach Angaben des Generalstabs erneut zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. Innerhalb von 24 Stunden seien 21 von 26 iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 abgeschossen worden. Zudem melden die ukrainischen Streitkräfte 55 russische Bodenangriffe, denen standgehalten worden sei. Die Gefechte konzentrierten sich demnach auf das ostukrainische Gebiet Donezk, wo auch die heftig umkämpfte Stadt Bachmut liegt.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Bundeskanzler Olaf Scholz war zum Antrittsbesuch in Portugal. Mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa besprach er vor allem drei Themen, die eng miteinander verwoben sind: Corona, die wirtschaftliche Entwicklung und den Ukraine-Krieg.

Bild des Tages: Ein Foto von der Bergung einer hochschwangeren Frau im zerstörten ukrainischen Mariupol hat den renommierten internationalen Fotowettbewerb "World Press Photo" gewonnen. Der Ukrainer Evgeniy Maloletka wurde dafür mit dem ersten Preis ausgezeichnet, wie die Jury am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Das Foto vom 9. März 2022 hatte weltweit Menschen erschüttert.

Evgeniy Maloletka, Fotograf und Gewinner des Preises für das World Press Photo des Jahres, steht vor seinem preisgekrönten Foto einer schwangeren Frau, die nach einem russischen Militärschlag in Mariupol durch die Trümmer einer Entbindungsklinik getragen wird. Foto: Peter Dejong, AP/dpa

Das könnte Sie auch interessieren:

Russland benötigt neue Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. Mit einem Video wirbt das Verteidigungsministerium um Freiwillige. Und verspricht Ausbildung und Sozialleistungen.

"Du bist doch ein Mann!": Moskau wirbt Kämpfer für Krieg

Angesichts bundesweit steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Asylbewerbern richtet der Landkreis Aichach-Friedberg im früheren Dasinger Impfzentrum eine Asyl-Notunterkunft für bis zu 170 Personen ein. Die Einrichtung befindet sich im Gewerbegebiet an der B300 bei Dasing.

So sieht die Asyl-Notunterkunft im früheren Impfzentrum aus

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.