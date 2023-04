Das Update zum Ukraine-Krieg vom 21. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Krieg dauert an und damit auch die Frage nach weiterer Unterstützung für die Ukraine. Dafür haben sich die USA und ihre Verbündeten auf dem deutschen US-Stützpunkt Ramstein getroffen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die westlichen Partner auf eine weitere Unterstützung der Ukraine eingeschworen. "Die Ukraine braucht dringend unsere Hilfe, um ihre Bürger, Infrastruktur und Einheiten vor der Bedrohung durch russische Raketen zu schützen", sagte Austin. Man werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Der Tag: Teilnehmer in Ramstein ist auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er spricht sich dort für eine Fortsetzung der Gespräche über eine Abgabe westlicher Kampfjets an die Ukraine aus. Man müsse über Lieferungen durch Bündnispartner weiter diskutieren. Bei einem gestrigen Treffen in Kiew habe der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, die Ukraine benötige weitere Waffen.

Die Lage: Europa muss sich mit einer neuen Weltordnung auseinandersetzen. Nicht nur Russland, auch China tritt zunehmend machtbewusst und autoritär auf. Der Grünen-Europaabgeordnete und China-Kenner Reinhard Bütikofer spricht im Interview über die Diskussionen um die Strategie der EU gegenüber Peking, bisherige Erfolge, aber auch die Gefahren. Zum Interview.

Bild des Tages:

Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius unterzeichnet gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow und seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak eine Absichtserklärung zwischen Deutschland und Polen über die logistische Versorgungskette des Leopard 2 Panzers.

In der Ukraine sind zuletzt Diskussionen um die Bezahlung der Soldaten entfacht. Wie viel verdienen sie? Und was für einen Sold erhalten russische Soldaten? Ein Überblick.

Offizielle Zahlen: Wie viel verdienen ukrainische und russische Soldaten?

