Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. April

Noch nie waren die weltweiten Militärausgaben so hoch wie im Jahr 2022. Zu diesem Ergebnis kommt das Stockholmer Friedensinstitut Sipri in einem neuen Bericht. Besonders der Angriffskrieg in der Ukraine hätte den erneuten Anstieg um 3,7 Prozent auf 2,24 Billionen Dollar befördert. Die höchsten Ausgaben hatten die USA zu verzeichnen, doch auch in Europa ist ein signifikanter Anstieg zu erkennen. Sipri-Forscher Nan Tian sieht in dem neuen Höchststand der Militärausgaben "ein Zeichen dafür, dass wir in einer zunehmend unsicheren Welt leben."

Der Tag: Nach Angaben des ukrainischen Militärs bereiten sich russische Truppen erneut auf einen Angriff der Stadt Wuhledar vor. Bereits im Februar griff die russische Armee die Stadt im Osten der Ukraine an, wobei sie erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Nun sei die Stadt erneut heftigem Beschuss ausgesetzt.

Auch die ostukrainischen Städte Bachmut und Awdijiwka sind weiterhin heftigen Angriffen ausgesetzt. Laut des ukrainischen Generalstabs seien bisher 45 Angriffe mit Verlusten für die russischen Truppen abgewehrt worden. Gleichzeitig berichtet das russische Militär von Angriffen auf die russisch besetzte Stadt Donezk im Donbass. Die Frontlinien blieben unverändert.

Die Lage: Deutschland befindet sich in einer Zeit der Krisen: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch deutlich zu spüren und der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschüttert nach wie vor. Folgen davon sind nicht nur die steigenden Preise, sondern laut dem neuesten Bericht des bayerischen Verfassungsschutzes auch steigende Zahlen an Extremisten. Die Krisensituationen werden von extremistischen Gruppen genutzt, um Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen zu schüren. Das kann zu einer Belastungsprobe für die Demokratie werden.

Bild des Tages:

Foto: LIBKOS/AP, dpa

Ukrainische Soldaten sitzen auf dem Bild eng zusammen und ruhen sich aus. Sie sind in einem Unterstand an der Frontlinie der umkämpften Stadt Bachmut.

Ein gebürtiger Ulmer vertritt Deutschland bald als neuer Botschafter in der Ukraine. Momentan vertritt Martin Jäger Deutschland im Irak, im Sommer soll er seine neue Stelle in Kiew beginnen.

Martin Jäger: Ein Mann für die brisanten Fälle





