Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Inflation, hohe Zinsen und gestiegene Energie- und Materialkosten belasteten den deutschen Immobilienmarkt in Deutschland im letzten Jahr stark. So kam es dazu, dass die Immobilienpreise 2022 zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder sanken. Doch Anfang dieses Jahres stagnierten die Preise schon wieder oder steigen inzwischen sogar leicht. Das liegt unter anderem auch an dem höheren Bedarf durch Zuwanderung aus der Ukraine.

Der Tag: Das Getreide-Abkommen zwischen Russland und der Ukraine wurde schon mehrmals verlängert, doch nun droht das endgültige Aus der Vereinbarung. Russland wirft der Ukraine vor, die russische Schwarzmeerflotte mit Drohnen attackiert zu haben. Deshalb könne das Abkommen nicht weitergeführt werden. Bereits zuvor drohte Moskau immer wieder mit dem Platzen der Vereinbarung. Wenn es tatsächlich dazu kommt, droht ein starker Anstieg der Lebensmittelpreise, und es könnte zu Hungersnöten in sehr armen Ländern kommen.

Derweil bereitet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits auf den nächsten Winter vor. Durch den russischen Beschuss im letzten Herbst und Winter kam es in der Ukraine immer wieder zu Strom- und Heizungsausfällen. Nun seien Vorbereitungen getroffen worden, um den Energiesektor wieder aufzubauen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva irritierte immer wieder mit seinen Aussagen über den Krieg in der Ukraine. So warf er den USA vor, den Krieg in der Ukraine zu befördern. Bei seiner Europareise äußerte er sich nun deutlich kritischer zum russischen Angriffskrieg. „Wir verurteilen die territoriale Verletzung der Ukraine und glauben an eine internationale Ordnung, die auf Recht und der Achtung nationaler Souveränität basiert“, sagte er heute im portugiesischen Parlament. Dennoch forderte er keinen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine, sondern bot sich mit China als Vermittler an.

Bild des Tages:

Foto: Libkos/AP, dpa

Ein ukrainischer Soldat läuft auf dem Bild geduckt durch einen Graben an der Frontlinie einer Kleinstadt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Plant Deutschland zu viele LNG-Terminals? Gerade der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass die zukünftige Energieversorgung nur mit Puffer möglich ist.

Zu viele LNG-Terminals? Das Energiesystem der Zukunft ist nur mit einem Puffer denkbar



(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.