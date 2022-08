Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Dass die Preise im Supermarkt und an der Tankstelle gestiegen sind, das erleben Menschen in Deutschland seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in ihrem Alltag. Doch die Heizkostenrechnung, die viele Haushalte an ihre finanzielle Grenzen und darüber hinaus bringen könnte, wird erst in einiger Zeit durchschlagen. Jetzt zeichnet sich die Entwicklung unmittelbar in der Region ab. Die Stadtwerke Augsburg erhöhen die Gaspreise in der Grundversorgung ab November.

Solche Preissteigerungen und die geplante Gasumlage wird für viele Haushalte eine große Belastung. Die Bundesregierung hat deshalb bereits weitere Hilfspakete angekündigt. Bisher handelte es sich dabei um viele verschiedene, aber jeweils eher überschaubare Zahlungen. Dabei wäre eine einzelne, dafür umso größere Überweisung psychologisch wesentlich wirksamer, schreibt Stefan Lange in seinem Kommentar.

Der Tag: Verbale Attacken gegen die EU, Explosionen auf der Krim – im Krieg gegen die Ukraine kämpft Moskau an mehreren Fronten. Als "Nazi-Politik" kritisierte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Samstag auf einem Kongress in der Nähe von Moskau Vorschläge für ein EU-weites Einreiseverbot von Russen. Immer mehr Länder schränken die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang ein.

In der Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gab es derweil am Samstag erneut eine Explosion. Nach Angaben der Behörden schlugen Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne im Stabsgebäude der Schwarzmeerflotte ein. Nach Ansicht des britischen Geheimdienstes geraten die russischen Invasionstruppen durch die vermehrten Explosionen hinter den eigenen Linien im Süden der Ukraine unter Druck. Der Lagebericht des Moskauer Verteidigungsministeriums führte Erfolge der russischen Truppen auf. Im Gebiet Charkiw seien bei Angriffen gegen ukrainische nationalistische Einheiten mehr als 100 Kämpfer getötet worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau. Dabei seien auch bis zu 20 US-Bürger getötet worden.

Die Lage: Unklar ist noch, ob Deutschland und Europa im Winter lediglich eine Gas- oder zusätzlich eine Stromknappheit drohen. Ein "Stresstest" sollte diese Frage beantworten. Doch bisher liegt kein Ergebnis vor. Die CSU vermutet eine Verzögerungstaktik. „Die Berechnungen dauern weiter an“, teilte hingegen eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Nachfrage mit. Die Union fordert nun den Kanzler auf, eine Entscheidung zu treffen.

Das Bild des Tages: Wohl kein Schiff auf den Weltmeeren transportiert ein so wertvolles Gut wie jenes, das gerade in Istanbul liegt. Das Getreide darauf könnte die Ernährung unzähliger Menschen sichern. Als Folge des Ukraine-Krieges wurde eine globale Hungersnot befürchtet – das Schiff mit einer Ladung von 23.000 Tonnen Weizen aus der Ukraine weckt Hoffnung, dass diese Katastrophe abgewendet werden könnte.

Das Massengutfrachter SSI Invincible II liegt im Marmara-Meer in Istanbul vor Anker. Foto: Francisco Seco/AP, dpa

"Es ist so bewegend, in Istanbul das Schiff "Brave Commander" zu sehen, das mit Tonnen ukrainischen Weizens beladen ist", schrieb UN-Generalsekretär António Guterres am Samstag auf Twitter. Er ist Im Anschluss an seine Ukraine-Reise in der türkischen Metropole angekommen. Ukrainisches Getreide hatte in den Schwarzmeer-Häfen festgesteckt, bis unter Vermittlung durch die UN und die Türkei ein Deal mit Russland errungen wurde.

