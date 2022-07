Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Noch ist unklar, ob morgen Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen wird. Aber es sieht gut aus. Daten der Betreiber legen nahe, dass wieder Gas geliefert werden soll. Auch Aussagen von Wladimir Putin deuten in diese Richtung. "Gazprom erfüllt seine Verpflichtungen, hat sie stets erfüllt und ist gewillt, weiterhin alle seine Verpflichtungen zu erfüllen", zitiert die russische Agentur Interfax Putin.

Nichtsdestotrotz müsse die Abhängigkeit von Russland beendet werden, schreibt unser Autor Simon Kaminski. "Je skrupelloser der Angriffskrieger in Moskau Energie als Waffe einsetzt, desto stärker sollte der Wille bei uns sein, sich mit Entschlossenheit aus dieser Umklammerung zu befreien. Nachgeben wäre ein Verrat an der Ukraine." Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Der Tag: Der Krieg in der Ukraine tobt indes unvermindert weiter. Und Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat angesichts der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine mit der Einnahme weiterer Gebiete in dem Land gedroht.

Die russischen Truppen haben nach eigenen Angaben wichtige Waffensysteme und Depots der Ukraine getroffen. So sei ein Lager mit Munition für ukrainische Raketen nahe des Orts Soledar im Donbass zerstört worden.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: "Bis Herbst könnte es Russland gelingen, die militärische Kontrolle über den gesamten Donbass zu erlangen. Dann könnte Putin einen Waffenstillstand unter seinen Bedingungen anbieten", sagt der Konflikt- und Militärexperte Carlo Masala. Es bestehe außerdem "eine große Gefahr, dass die gesellschaftliche Stimmung in Europa kippt, um Russland Zugeständnisse zu machen". Das ganze Interview lesen Sie hier.

Die Region: Zusammenhalt ist das Thema des diesjährigen kulturellen Rahmenprogramms zum Friedensfest, das am Montagabend im Rahmen der Augsburger Friedensgespräche im Goldenen Saal des Rathauses eröffnet wurde. Das Motto stand bereits vor dem Krieg fest. Doch spielt es jetzt eine noch gewichtigere Rolle. Mehr zur Auftakt-Veranstaltung lesen Sie hier.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm war zu Gast beim Live-Interview. Was er über die vielen Kirchenaustritte denkt, ob Pazifismus in diesen Zeiten noch möglich ist und was er von Christian Lindners kirchlicher Trauung hält.

Heinrich Bedford-Strohm im Interview: „Krieg ist immer eine Niederlage“

