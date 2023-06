Das Update zum Ukraine-Krieg vom 21. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die westlichen Verbündeten stellen sich ein weiteres Mal demonstrativ an die Seite der Ukraine. Dass sie das angegriffene Land auch langfristig unterstützen wollen, ist die Kernbotschaft der Staaten bei der Wiederaufbau-Konferenz in London, die am Mittwoch gestartet ist. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will dem russischen Angriffskrieg eine "Wiederaufbau-Offensive" entgegensetzen. Das sagte die Grünen-Politikerin laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amts vor der Konferenz. Der Wiederaufbau des Landes sei eine "kolossale Aufgabe". Er soll laut Weltbank rund 366 Milliarden Euro kosten. Baerbock sicherte der Ukraine auch weitere finanzielle Hilfe für das laufende Jahr zu. So sollen 381 Millionen Euro in die humanitäre Unterstützung fließen, die vor Ort etwa für Generatoren, Lebensmittel und Zelte bestimmt sei.

Der Tag: In Kiew ist es zu größeren Stromausfällen gekommen. Laut Angaben der Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt waren am Mittwoch rund 100.000 Haushalte von Abschaltungen betroffen. Bilder zeigten stillstehende Straßenbahnen. Als Ursache für den ausgefallenen Strom in fünf Stadtbezirken wurde ein "Systemausfall im Stromnetz" genannt. Dem Stromversorger DTEK zufolge sei auch das Kiewer Umland betroffen. Bereits tags zuvor hatte es in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt kurzzeitig Stromausfälle gegeben. Dem war eine Attacke russischer Drohnen vorangegangen. Behördenangaben zufolge wurden jedoch alle feindlichen Ziele abgefangen.

Russland hatte besonders im Herbst und Winter gezielt die Stromversorgung der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. Seit dem Ende der Heizsaison hatte es jedoch keine größeren Blackouts mehr gegeben.

Die Lage: Die Personalie war zwar schon länger geklärt, nun ist FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff aber auch tatsächlich neuer deutscher Botschafter in Russland. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte in der Nacht, dass die russische Regierung ihre Zustimmung dafür gegeben habe. Lambsdorff ist Vize-Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und war bereits in der Vergangenheit für das Auswärtige Amt tätig. Er soll seinen Dienst im Sommer antreten. Er folgt auf Géza Andreas von Geyr. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar gilt der Posten in Moskau als besonders schwierig.

Bild des Tages:

Der britische Premierminister Rishi Sunak applaudiert, als Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zur Ukraine Recovery Conference in London zugeschaltet wird. Foto: Henry Nicholls, dpa/AFP/AP

Es sei ein "ideologischer Sieg" über Russland, wenn in der Ukraine die normalen Lebensverhältnisse wiederhergestellt werden könnten. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Wiederaufbaukonferenz für sein Land in London, zu der er zugeschaltet war.

