Das Update zum Ukraine-Krieg vom 21. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die EU hält an ihren Hilfen für die Ukraine fest. Und will das Land nun vor allem mit Munition unterstützen. Man brauche "eine Million Schuss", hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im Vorfeld gefordert. Und mindestens eine Million Granaten will die EU nun innerhalb der nächsten zwölf Monate liefern. Doch dieser Zeitplan scheint fraglich.

Auch Bayern sagt der Ukraine zusätzliche Hilfen zu. „Wir sind enge Freunde, und wir wollen diese Freundschaft auch weiter ausbauen“, sagte Ministerpräsident Söder am Dienstag zu Beginn der Kabinettssitzung zum Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der per Video zugeschaltet war. Wie die Kooperation aussehen soll, erfahren Sie hier.

Der Tag: Der chinesische Staatschef Xi Jinping befindet sich aktuell zu Gesprächen mit Wladimir Putin in Moskau. Und hat diesen im Gegenzug nach Peking eingeladen. Warum das brisant ist? Gegen den Kremlchef besteht seit vergangener Woche ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Länder wie Deutschland haben deshalb bereits zugesagt, den russischen Präsidenten zu verhaften, sollte er deutsches Staatsgebiet betreten. China und Russland erkennen die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs aber nicht an.

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida ist zu einem überraschenden Besuch in die Ukraine gereist. Kishida sei am Dienstag in der Hauptstadt Kiew zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj eingetroffen. Der Regierungschef wollte demnach die "Solidarität und unerschütterliche Unterstützung" Tokios und den G7, einer Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien, für das von Russland überfallende Land übermitteln.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Wie ist das, mit dem Mann zu telefonieren, der für tausende Tote in der Ukraine verantwortlich ist? Olaf Scholz hat dazu in einem Interview mit den Kolleginnen und Kollegen der Rheinischen Post Einblicke gegeben. Was Scholz erzählt hat, erfahren Sie hier.

Die Region: Die ersten Kriegsflüchtlinge leben nun seit über einem Jahr in Deutschland. Lubava Illyenko aus Donauwörth hatte zu Beginn des Krieges ihre Mutter auf abenteuerliche Weise nach Deutschland geholt. Sie berichtet von unheimlich viel Schmerz mit Blick auf die Heimat, aber auch von unheimlich viel Freude und Dankbarkeit, die sie in Donauwörth erlebt hat. Was sich nach einem Jahr verändert hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Markus Söder kritisiert Habecks Pläne für Heizungen, die ab 2024 gelten sollen. Im gleichen Zug setzt er sich für den Bau von Eigentumshäusern ein.

Pläne für Öl- und Gasheizungen sind laut Söder gegen Eigentümer gerichtet

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.