Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. Oktober

Die Finanzhilfe der USA für die Ukraine steht auf der Kippe. Ex-Präsident Donald Trump hat noch immer viele Anhänger in der republikanischen Partei. Dieser Flügel macht mobil gegen die massiven Hilfszahlung des Landes an die Ukraine. Die US-amerikanischen Zwischenwahlen Anfang November stehen bevor – und sie könnten eklatante Auswirkungen auf die Milliardenzahlungen an das angegriffene Land haben. US-Korrespondent Karl Doemens berichtet darüber, warum die Midterm-Wahlen so bedeutend sind für den Krieg in der Ukraine.

Der Tag: Russland hat am Samstag seine massiven Luftangriffe auf die Ukraine zur Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur fortgesetzt. Ukrainische Behörden und Medien berichteten am Samstag über Explosionen in Riwne im Nordwesten des Landes, im Gebiet Kiew, in Odessa und anderen Regionen. Hunderttausende Haushalte waren von neuen Stromausfällen betroffen. Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew berichteten von Erfolgen der Luftabwehr. In sozialen Netzwerken teilten Staatsbeamte Videos, die etwa einen ukrainischen Kampfjet dabei zeigten, wie er eine russische Rakete abgeschossen haben soll. Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Olexij Arestowytsch, sagte, fünf auf Kiew gerichtete Raketen seien abgefangen worden.

In seiner täglichen Videobotschaft kritisierte Selenskyj zunehmende Probleme bei den im Juli mit Russland vereinbarten Getreideexporten über das Schwarze Meer. Es gebe einen Stau von 150 Schiffen, weil Russland absichtlich deren Passage verhindere. "Der Feind tut alles, um unsere Lebensmittelexporte zu verlangsamen", sagte der Präsident. Er warf Russland vor, so eine Lebensmittelkrise und soziale Spannungen in der Welt hervorrufen zu wollen. Scholz äußerte sich am Samstag ähnlich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe Auswirkungen auf die ganze Welt, "eine große Hungerkatastrophe ist möglich", sagte der Kanzler.

Die Lage: Der deutsche Strommix hat sich verändert, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Eine Folge: Kohle spielt eine größere Rolle, als sie ursprünglich sollte. Mein Kollege Jakob Stadler hat die Daten analysiert und stellt mit Grafiken dar, wie sich der Strommix in Deutschland zusammensetzt. Atomkraft wird länger Bestandteil davon sein als zunächst vorgesehen. Drei Kraftwerke sollen nach dem Willen der Bundesregierung bis Frühjahr 2023 am Netz bleiben. Manche forderten einen Weiterbetrieb weiterer Meiler, etwa in Gundremmingen. Doch nun schließt die Betreiberin RWE einen Wiederbetrieb des Atomkraftwerks aus.

Doch die Strompreise bleiben hoch und machen auch vor einem Bundesligisten nicht Halt: Deshalb will der FC Augsburg jetzt Energie sparen. „Die WWK-Arena leuchtet nur noch an Spieltagen und auch die Werbeschriftzüge leuchten ab 22 Uhr nicht mehr“, erklärt FCA-Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll.

Bild des Tages:

Foto: Jörg Carstensen

Ein Transparent mit der Aufschrift "Inflation! Dönerpreise sind zu hoch!" ist im Invalidenpark bei einer Demonstration zu sehen. Ein Sozialbündnis hat angesichts von Preissteigerungen, Energie- und Klimakrise zu bundesweiten Demonstrationen aufgerufen.

