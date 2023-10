Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Es liegt auf der Hand, dass Russland der islamistische Terrorangriff auf Israel gelegen kam. Seitdem Israel als westlicher Verbündeter im Krieg gegen die Hamas ist und damit wie auch die Ukraine mit einem Gegner kämpft, der die Existenz des gesamten Landes infrage stellt, ist der Osten Europas etwas aus dem Blick geraten. Ob es dem Westen gelingt, in gleich zwei Kriegen gleichzeitig zu unterstützen, diese Frage bereitet einigen Sorge. Denn viele der Länder, die die Ukraine mit Waffen und Geld unterstützen, sind auch Verbündete Israels – und damit an zwei Stellen zugleich gefordert. Russland hofft offenbar darauf, dass das den Westen überfordert. Kein Wunder also, dass das Putin-Regime gemeinsame Interessen mit dem Iran teilt – dem Land, dessen Regierung als Drahtzieher hinter dem Hamas-Terror gilt. Um diese geopolitischen Pläne dürfte es demnach auch am Montag in Teheran gehen, wenn Russlands Außenminister Sergej Lawrow den Iran besucht. Offiziell ist das Hauptthema der Konflikt in Berg-Karabach – und der "Ausbau regionaler Zusammenarbeit".

Der Tag: Eine Expertenkommission Fracking der Bundesregierung hatte sich 2021 dafür ausgesprochen, das deutsche Fracking-Verbot zu überdenken, da Erfahrungen im Ausland zeigten, dass sich die Umweltrisiken durch eine angepasste Steuerung und Überwachung der Maßnahmen minimieren ließen. In Deutschland ist die kommerzielle Nutzung dieser Methode seit 2016 ausdrücklich verboten und lediglich eine kleine Zahl an Probebohrungen zugelassen. Nun steht der zweite Winter bevor, in dem Deutschland wohl ohne die Gaslieferungen aus Russland auskommen muss, die nach dem Überfall auf die Ukraine stückweise eingestellt worden waren. Aus der FDP kommt nun der Vorschlag, wegen der Gaskrise Fracking in Deutschland weitreichender zu erlauben.

Die Lage: Bei einem russischen Raketenangriff in der Region Charkiw im Osten der Ukraine sind am Samstagabend nach offiziellen ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten durch den Beschuss eines Verteilungszentrums der ukrainischen Post stieg bis zum Sonntagnachmittag auf 16, wie die Charkiwer Staatsanwaltschaft mitteilte. Auf Fotos waren völlig zerstörte Lagerhallen zu sehen.

Bild des Tages:

Foto: Alex Babenko, dpa

Ein Junge spielt auf einem als Denkmal aufgestellten Panzer vor dem Denkmal Mutter Ukraine. Die 62 Meter hohe Skulptur steht in Kiew und blickt vom Westufer des Dnipro über die Stadt. Sie erinnert an den Krieg für die Unabhängigkeit der Ukraine.

Nicht zuletzt der Ukraine-Krieg und die umstrittene Haltung diverser Politiker der Partei hatte laute Streitigkeiten innerhalb der Linken zur Folge. Eine der zentralen Figuren dieser Entwicklung ist Sahra Wagenknecht. Nun rückt die Gründung ihrer eigenen Partei näher und die Auflösungserscheinungen der Linken werden immer eklatanter. Wie Wagenknecht dabei vorgeht, ist eine Methode, die man schon aus Argentinien kennt, wie Christian Grimm schreibt.

(mit dpa)

