Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. Oktober

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fort. Die Europäische Union bereitet deshalb ein weiteres Sanktionspaket gegen das Putin-Regime vor, das mittlerweile zwölfte. Dieses Mal soll der Handel mit russischen Diamanten beschränkt werden. Zudem könnte es unter anderem ein Importverbot für Aluminium geben sowie Exportbeschränkungen für weitere Güter, die sich zivil und militärisch nutzen lassen, heißt es von ranghohen EU-Beamten aus Brüssel. Die neuen EU-Sanktionen sollen im Idealfall noch dieses Jahr beschlossen werden. Schon länger gibt es weitreichende Einfuhrverbote für Rohöl, Kohle, Stahl, Gold und Luxusgüter aus Russland. Dazu kommen Strafmaßnahmen gegen Banken und Finanzinstitute.

Der Tag: Seit Beginn des Krieges droht Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen. Nun haben laut Kreml-Angaben die russischen Nuklearstreitkräfte im Rahmen einer Übung zwei Interkontinentalraketen und mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Putin selbst soll als Oberkommandierender der russischen Armee teilgenommen haben. Eine Interkontinentalrakete sei von einem Atom-U-Boot abgeschossen worden, eine zweite von einer mobilen Abschussrampe auf dem Gelände des nordrussischen Weltraumbahnhofs Plessezk. Die Marschflugkörper seien von strategischen Langstreckenbombern des Typs Tupolew Tu-95MS aus gestartet worden.

Die Lage: Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die in der Region Donezk liegende Stadt Awdijiwka mehr als 30.000 Einwohner. Knapp zwei Jahre später sind rund 1000 Einwohner geblieben, der Rest ist geflohen oder wurde getötet. Awdijiwka ist nun zu einem der wichtigen Schauplätze des Krieges geworden. Mehr als die Hälfte des Stadtgebiets ist von der russischen Armee eingekesselt, laut dem ukrainischen Journalisten Jurij Butussow "findet hier eine Schlacht statt, in die der (russische) Feind seine Hauptkräfte wirft". Russisches Militär hat nach seinen Angaben entlang eines Eisenbahndamms nördlich der Stadt ein Gebiet von etwa einem Kilometer Breite erobert.

Nicht erst seit der Invasion in die Ukraine versetzt Russland seine Nachbarstaaten in Angst und Schrecken. Georgien, die baltischen Staaten und Polen sind in ständiger Alarmbereitschaft. Und auch das kleine Moldau mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern zwischen Rumänien und der Ukraine fürchtet sich mehrheitlich vor dem russischen Riesenreich. Auch deshalb strebt die moldauische Regierung Richtung Westen; seit Juni 2022 ist das Land sogar EU-Beitrittskandidat. Doch innerhalb des kleinen Landes gibt es auch prorussische Strömungen, vor allem in der Region Transnistrien. Wie Putin die abtrünnige Provinz mit prorussischer Propaganda infiltriert, hat sich unsere Redakteurin Katrin Pribyl angesehen.

