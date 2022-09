Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wladimir Putin schreckt nicht davor zurück, den Krieg in der Ukraine weiter zu eskalieren. Etwa 300.000 weitere Soldatinnen und Soldaten will er in die Ukraine schicken. Und der Westen fragt sich: Wie soll man darauf reagieren? Der Unions-Außenexperte Roderich Kiesewetter wertet die Teilmobilmachung als Zeichen der Schwäche. Und fordert die Bundesregierung zu raschen Panzerlieferungen an die Ukraine auf.

"Immer wackliger wird das Kartenhaus, das er sich selbst gebaut hat", kommentiert unsere Autorin die Situation des russischen Präsidenten. "Dennoch sollte sich der Westen davor hüten, sich in Hohn und Spott zu verlieren. Putin mag angeschossen sein – besiegt ist er noch lange nicht." Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Der Tag: Auch in Russland regte sich zuletzt Widerstand gegen die Pläne Putins. In den Straßen Moskaus formierten sich Proteste. "Nein zum Krieg", riefen die Demonstrierenden. Oder fordern ein "Russland ohne Putin". Der Staatsapparat reagierte mit Gewalt. Mehr als 1300 Menschen wurden festgenommen.

Großbritannien zweifelt indes an Russlands Fähigkeiten zur angeordneten Teilmobilisierung. "Russland wird wahrscheinlich mit logistischen und administrativen Herausforderungen zu kämpfen haben, die 300.000 Soldaten auch nur zu mustern", teilt das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Im Krieg geschehen unvorstellbare Verbrechen. Zivilisten werden getötet und gefoltert. Und das jeden Tag. Die Täter sind nicht selten Familienväter. Wie können Menschen zu solcher Gewalt fähig sein? Neuropsychologe und Traumaforscher Thomas Elbert hat in vielen Kriegsgebieten geforscht. Im Ukraine-Krieg sieht er bekannte Muster. Seine Antwort auf diese Frage lesen Sie hier.

Die Region: Die Gasrechnung wird teuer. Auch in Augsburg, und auch für die Stammkunden der Stadtwerke. Und zwar um ein vielfaches. Wann die Teuerung zu spüren ist und wie extrem sie ausfällt, lesen Sie hier.

Die Union beobachtet die Energiepolitik der Bundesregierung mit einer Mischung aus Vergnügtheit und Besorgnis. Alexander Dobrindt nennt den Wirtschaftsminister das "personifizierte Gasumlagen-Wirrwarr".

Alexander Dobrindt: "Habecks Äußerungen nehmen inzwischen kafkaeske Züge an"

