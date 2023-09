Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Stab der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol ist nach russischen Angaben mit Raketen beschossen worden. Der von Moskau ernannte Gouverneur der Hafenstadt, Michail Raswoschajew, warnt auf seinem Telegram-Kanal vor weiteren Angriffen, macht aber keine Angaben zu den Schäden. In sozialen Netzwerken kursieren Fotos und Videos, die dicke Rauchschwaden über dem Gebäude zeigen.

Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim-Halbinsel ist der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Schiffe dieser Flotte beschießen seit Beginn der breit angelegten russischen Invasion im Februar 2022 regelmäßig mit Raketen ukrainisches Gebiet.

Der Tag:

Die ukrainische Armee macht nach Einschätzung von US-Militärexperten weiter Fortschritte bei ihrer Offensive im Süden des Landes. Am Frontabschnitt bei Robotyne im Gebiet Saporischschja seien erstmals ukrainische Panzerfahrzeuge jenseits der hinteren Linie eines breiten russischen Abwehrgürtels gesichtet worden, schrieb das Institut für Kriegsstudien ISW in seinem Bericht von Donnerstagabend (Ortszeit). Es sei aber noch zu früh, um sicher zu sagen, dass dieser russische Verteidigungsgürtel durchbrochen sei.

Bei russischen Raketenangriffen in der Nacht auf die Stadt Kurachowe im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden nach offiziellen Angaben 16 Menschen verletzt. Der Angriff sei mutmaßlich mit zwei Iskander-Raketen ausgeführt worden und habe ein zweigeschossiges Wohnhaus zerstört. Die umliegenden Gebäude seien ebenfalls beschädigt worden.

Die Lage: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist gerade in Kanada, zuvor aber war er in Washington D.C. Dort besuchte er den Kongress und US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Selenskyj, der für weitere Unterstützung warb, geriet in den USA mitten in die amerikanische Innenpolitik. Denn die Militärhilfen für die Ukraine sind ein Grund für den heftigen Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern. Selenskyj musste live beobachten, dass er sich auf Washington künftig nur noch bedingt verlassen kann, schreibt unser US-Korrespondent Karl Doemens in seinem Artikel.

Zitat des Tages:

"Wir werden Bachmut von Okkupanten befreien." Wolodymyr Selenskyj , Präsident der Ukraine



Die Stadt Bachmut wurde in diesem Krieg zum Schlachtfeld, zum Symbol für die Brutalität des Krieges. Monatelang rannten die russischen Angreifer sowie Wagner-Söldner unter extremen Verlusten gegen die Verteidiger an, bis sie die komplett zerstörte Stadt letztendlich eroberten – ein extrem teuer erkaufter Sieg. Dementsprechend symbolträchtig ist Selenskyjs Ankündigung einer Rückeroberung, die er in einem Interview mit dem amerikanischen Sender CNN abgab. Über die laufende Gegenoffensive der Ukraine sagte er: "Wir haben einen Plan, einen sehr, sehr umfassenden Plan."

Reformstau, Dauerblockaden, taktische Spielchen – die Kritik an den UN ist laut. Doch ohne die von Staatenlenkern gerne bespielte diplomatische Bühne wäre die Welt ärmer, schreibt Rudi Wais in seinem Kommentar. Das zeige sich auch im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine.

Warum die Vereinten Nationen trotz allem unverzichtbar sind

(mit dpa)

