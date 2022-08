Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Seit sechs Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Experten fürchten, dass sich der Konflikt noch über Jahre hinziehen könnte. Meine Kollegin Margit Hufnagel hat sich deshalb mit dem Mann beschäftigt, der die Widerstandskraft seines Volkes wach hält und den Westen an seine Pflicht erinnert – Wolodymyr Selenskyj.

Sie schreibt: Wer sehen will, was der Krieg mit einem Staatsmann macht, der muss in die Augen des ukrainischen Präsidenten blicken. Der Schmerz hat sich förmlich in sein Gesicht gegraben, Furchen hinterlassen so tief wie die Schützengräben im Donbass. Als ob jede Bombe, jeder Schuss, der gefallen ist, ihn in seinem Innersten getroffen und alle Fröhlichkeit in kleine Stücke zerfetzt hätte. Das ganze Porträt lesen Sie hier.

Der Tag: Heute begeht die Ukraine den Tag der blau-gelben Staatsfahne, morgen feiert das Land den Unabhängigkeitstag. In Kiew wächst aufgrund dieser Feiertage die Nervosität vor möglichen russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte. Der ukrainische Geheimdienst mahnt die Bürger zur Vorsicht und auch die USA befürchten eine weitere Offensive Russlands. Deshalb haben die USA ihre Bürger in der Ukraine zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert.

Die Lage: Der russische Angriffskrieg mit all seinen Folgen verändert auch das Leben in Deutschland. Die Auswirkungen auf den Energiemarkt bringen jetzt sogar das Parteiengefüge in Deutschland durcheinander. Die Linkspartei mahnt die Bundesregierung, bei weiteren Hilfen Mittelschicht und Normalverdiener nicht zu vergessen. Die Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, den Schwerpunkt des dritten Entlastungspakets auf die Unterstützung von Geringverdienern zu legen, gefährde den sozialen Frieden in Deutschland, sagte der Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion.

Das Bild des Tages: Soldaten der Ehrengarde hissen die ukrainische Nationalflagge während der Feierlichkeiten zum Tag der Staatsflagge. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov schreibt auf Twitter: "Blau - für das Meer und den Himmel. Gelb - für Felder und die Sonne. Blau & Gelb - für Liebe, Frieden, Hoffnung und Freiheit."

Die ukrainische Staatsflagge wird gehisst. Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Uncredited

