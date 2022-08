Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ukrainerinnen und Ukrainer feiern heute den Unabhängigkeitstag. Gleichzeitig ist es auf den Tag sechs Monate her, dass die russische Armee die Invasion der Ukraine gestartet hat. Die Frontlinien haben sich verändert, aber auch das Leben der Ukrainer und das Leben derjenigen, die versuchen, ihnen an anderen Stellen zu helfen und sie zu unterstützen.

An die Wut, Angst und Unsicherheit haben sich manche gewöhnt. Ein Teil der Gesellschaft ist gesättigt von Nachrichten aus dem Krieg, belastet durch die schlimmen Bilder. Hier erzählen vier Betroffene von ihren Erfahrungen mit dem Ukraine-Krieg.

Der Tag:

Zum Unabhängigkeitstag wird in Kiew erwartet, dass weitere Länder neue Rüstungszusagen machen. US-Präsident Joe Biden, die EU-Kommissionspräsidentin und Bundeskanzler Olaf Scholz sicherten der Ukraine bereits mehr Unterstützung zu: sowohl im Zusammenhang mit Waffenlieferungen als auch mit finanziellen Paketen und beim Wiederaufbau.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Parallel zu den hohen Energiepreisen, die durch den Russland-Konflikt steigen, gehen auch die Zahlen an den Zapfsäulen wieder nach oben – bevor der Tankrabatt überhaupt endet. Das hat der ADAC in einer Mitteilung bekannt gegeben. Grund für den Anstieg sei vermutlich eine höhere Nachfrage mit Blick auf einen drohenden Preissprung in der kommenden Woche. Wer sein Auto noch vor September tanken möchte, sollte zudem mit Wartezeiten an den Tankstellen rechnen.

Um im Herbst und Winter zumindest in den Haushalten Geld zu sparen, legen sich viele Familien wieder Holzöfen zu und stocken bereits Holz auf. Bayern hat jetzt die Erlaubnis erteilt, auch alte Öfen zu nutzen. Allerdings gilt dies nur für spezielle Anlagen, außerdem müssen Nutzer einiges beachten. Alles zum Thema finden Sie hier.

Die Region: Seit dem 24. Februar sind 180.000 Ukrainer nach Bayern geflüchtet. Die Möglichkeit, dass Geflüchtete sich selbst eine Unterkunft suchen, hat dazu geführt, dass lediglich 28 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in staatlichen und kommunalen Heimen unterkommen mussten. Trotzdem seien die bayerischen Asylunterkünfte an ihren Kapazitätsgrenzen, heißt es.

Aus dem Flüchtlingsrat wurden diese Neuigkeiten zum Anlass genommen, noch einmal verstärkt zu fordern, die "Lagerpflicht" anderer Flüchtlinge ebenfalls aufzuheben. Am Beispiel der Ukrainer könne man gut sehen, dass Geflüchtete durchaus selbstständig nach Unterkünften suchen können.

Nicht nur für Energieressourcen gelten ab Herbst neue Regeln. Corona drängt sich ebenfalls wieder in den Alltag. Alte und neue Corona-Maßnahmen wurden in einem Zwei-Stufen-Plan bekannt gegeben.

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren?