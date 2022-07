Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Als in ihrer Heimat nacht Bomben auf die Häuser, Panzer lodern und Sirenen heulen, fühlt Kateryna Druzhenets Todesangst. Rund vier Monate ist es her, dass Russland die Ukraine angriff und das Leben der 38-jährigen – wie jenes von Millionen ihrer Landsleute – in ihren Grundfesten erschütterte. Mit ihrer Tochter und ihrer Mutter fand die Ukrainerin Zuflucht in einer ehemaligen Schlosswirtschaft in Obergriesbach. Ihren Mann musste sie zurücklassen. Zunächst hatte sie gehofft, schnell in die Ukraine zurückkehren zu können. Doch die Hoffnung darauf hat sie mittlerweile verloren, wie Lara Voelter in ihrer Reportage schreibt. In der Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg hat Kateryna Druzhenets alles, was sie braucht – außer einer Perspektive.

Der Tag: Einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer hat Russland nach Angaben aus Kiew den wichtigen Hafen der Stadt Odessa mit Raketen beschossen. "Gestern wurde der Export über den Seeweg vereinbart, und heute greifen die Russen den Hafen von Odessa an", erklärte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Samstag. Nötig seien "effektive Sanktionen gegen Russland und mehr Waffen für die Ukraine", forderte er. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union verurteilten den Beschuss umgehend. Für die Ukraine war es der 150. Tag des russischen Angriffskriegs. Russland hatte am Freitag in einem Abkommen zugesichert, Schiffe für den Export über einen Seekorridor fahren zu lassen und nicht zu beschießen. Auch die drei beteiligten Häfen dürfen demnach nicht angegriffen werden.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine hat große wirtschaftliche Konsequenzen in Deutschland. Die Preise steigen schnell, gerade für Lebensmittel und Energie. Ein kleines Opfer im Anbetracht des Leids der Ukrainerinnen und Ukrainer? Das sieht nicht jeder so. Rund jeder dritte Deutsche ist nicht bereit zu verzichten, um Sanktionen zu stützen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion.

Die Region: Die steigen Preise für Gas und Heizöl lassen viele Augsburgerinnen und Augsburger nach Alternativen suchen – und immer entscheiden sich für Brennholz. Brennholzhändler, Kaminkehrerinnen und Ofenbauer stellen beobachten eine steigende Nachfrage: Die Telefone stehen kaum noch still. Doch eine Allheilmittel seien Holzöfen nicht, mahnt eine Verbraucherschützerin. Sie können sogar große Probleme verursachen.

Bei den Regensburger Schlossfestspiele hat vor dem Auftritt der russischem Opernsängerin Anna Netrebko eine Demonstration stattgefunden. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihr vor, sich nicht deutlich genug von Wladimir Putin zu distanzieren.

Demonstration vor Auftritt von russischem Opernstar Anna Netrebko

Bei den Augsburger Gesprächen zu Literatur und Engagement diskutieren namhafte Autorinnen und Autoren, was Solidarität in Zeiten des Ukraine-Kriegs bedeutet.

"Zusammenhalten" ist Trumpf bei den Augsburger Gesprächen zu Literatur

