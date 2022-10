Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Für Anton Fries steht die Existenz seines Unternehmens auf dem Spiel. Der Dreher, Industriemeister und Betriebswirt des Handwerks ist Chef der Anton Fries Maschinenbau GmbH. Der Betrieb verbraucht rund 170.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Lange Zeit zahlte er dafür pro Einheit 4,9 Cent. Doch dann kündigte sein Stromanbieter und bot ihm ein anderes Abrechnungsmodell an. "Im Schnitt muss ich im Januar damit mit 70 Cent pro Kilowattstunde rechnen", sagt Fries. Das sei das 14-fache von früher. Dabei steht der Betrieb exemplarisch für viele Handwerksbetriebe, die unter den hohen Energiekosten leiden. Aus Sicht der Handwerkskammer für Schwaben lässt die Bundesregierung Handwerkerinnen und Handwerker im Stich. "Insolvenzen und noch viel mehr stille Betriebsaufgaben werden nun nicht mehr zu vermeiden sein!", zitiert mein Kollege aus einem Schreiben der Kammer an die Bundestagsabgeordneten aus der Region.

Der Tag: Das russische Militär macht die lebenswichtige Infrastruktur in der Ukraine immer mehr zum Hauptziel seiner Angriffe und bringt so zunehmend die gesamte Bevölkerung in Not. Trotz der massiven Raketenangriffe gegen Energieanlagen sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Truppen seines Landes in den von Moskau besetzten Gebieten aber weiter auf dem Vormarsch. Kein Schlag der "russischen Terroristen" könne das Land stoppen, sagte Selenskyj am Wochenende in einer Videobotschaft. Russland versuche, mit den Angriffen auf die Infrastruktur militärische Erfolge vorzutäuschen. Selenskyj warnte angesichts der Angriffe aber vor einer humanitären Katastrophe.

Angesichts der Zerstörungen vor dem kommenden Winter warnte Ministerpräsident Denys Schmyhal vor einer Flüchtlingskrise. "Wenn es in der Ukraine keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser mehr gibt, kann das einen neuen Migrationstsunami auslösen", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am Samstag gab es nach ukrainischen Angaben 40 Raketenangriffe, zudem habe die russische Seite 16 Drohnen geschickt. 20 Raketen und elf Kampfdrohnen seien abgeschossen worden, hieß es in Kiew. Der Krieg in der Ukraine dauert bereits seit mehr als 240 Tagen an.

Die Lage: Eigentlich will die Europäische Union seit dem Krieg in der Ukraine enger zusammenstehen, ein geschlossenes Bild abgeben. Ein Instrument, das diesem Zweck dient: das Amt des EU-Außenbeauftragten. Josep Borrell, der es aktuell bekleidet, sieht sich sogar als Außenminister des Staatenverbunds. Er soll mit einer Stimme für die Union sprechen. Doch der ehemalige Außenminister gerät immer mehr außer Rand und Band. Katrin Pribyl berichtet darüber, wie der europäische Chefdiplomat zuletzt wiederholt Stirnrunzeln verursachte.

Probleme gibt es aber auch unter den Regierungschefinnen und -chefs. Ihr Gipfeltreffen sollte eine Lösung bringen für die Energiekrise in Europa. Stattdessen blieb wenig übrig von der Zusammenkunft außer Deutschland-Bashing, schreibt Katrin Pribyl in ihrem Kommentar.

Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Serhij Zhadan, ukrainischer Schriftsteller und Musiker sowie Träger des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022, steht nach seiner Rede während der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Die steigenden Preise treffen besonders Menschen mit geringem Einkommen. Meine Kollegin Ida König spricht darüber im Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit dem Geschäftsführer der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen.

Wie trifft die Dauer-Krise die Schwächsten in der Region, Herr Hansen?

