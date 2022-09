Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Ukraine-Krieg entfacht alte Ängste neu. Was, wenn Russland Atomwaffen einsetzt? Oder wenn es durch Kampfhandlungen zu einer Kernschmelze im Atomkraftwerk Saporischschja kommt – ein zweites Tschernobyl? 63 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind angesichts der Gefahr einer möglichen radioaktiven Belastung durch einen Unfall in einem Atomkraftwerk "sehr beunruhigt". Doch nur 20 Prozent wissen, was sie im Fall eines nuklearen Unfalls überhaupt tun müssten. Wie groß die Gefahr ist und wie darauf zu reagieren ist, lesen Sie hier.

Der Tag: Immer mehr Russinnen und Russen fliehen aus ihrem eigenen Land. Der Grund: die von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung für seinen Krieg gegen die Ukraine. Besonders beliebt sind die Ex-Sowjetrepubliken Kasachstan, Armenien und Georgien. Dort benötigen Russinnen und Russen kein Visum. Außerdem ist die russische Sprache verbreitet.

Der Kreml hat indes eine rasche Annexion der besetzten Gebiete angekündigt. Bei den angekündigten Scheinreferenden geht die russische Führung offenbar von einem "Ja" für den Beitritt aus. Das Verfahren für eine Aufnahme der Regionen könne schnell gehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Zugleich betonte er, dass dann Versuche der Ukraine, sich die Gebiete zurückzuholen, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden. Kremlchef Wladimir Putin hatte bereits erklärt, die Gebiete mit allen Mitteln zu verteidigen.

Die Lage: Der russische Präsident steht unter Druck. Nicht nur, weil viele das Land verlassen. Die Verbliebenen demonstrieren in den Straßen Moskaus und St. Petersburgs gegen den Krieg. Dazu kommen Misserfolge an der Front. Ist dies womöglich der Anfang vom Ende der Ära Putin? Experten wie Joachim Krause mahnen zur Vorsicht und warnen vor überzogenen Erwartungen. „Wie fest Putin im Sattel sitzt, kann keiner von außerhalb beurteilen“, sagt der Chef des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Seine Einschätzung finden Sie hier.

Die Region: Deutschland geht das Gas aus. Genauer: Erdgas. Das besteht in erster Linie aus Methan. Und daran mangelt es eigentlich nicht. Es lässt sich nämlich in Biogasanlagen gewinnen. Das passiert zum Beispiel bei der AVA in Augsburg. Ein Beispiel für andere? Und sogar eine Lösung für die Energiewende?

