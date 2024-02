Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Zwei lange Jahre dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine schon an. Zählt man die Zeit seit der Annexion der Krim und dem Einmarsch im Donbass 2014 dazu, sind es gar zehn Jahre. Ein Ende scheint nicht in Sicht – während sich die Lage sowohl bei den Soldatinnen und Soldaten an der Front als auch bei der Zivilbevölkerung des angegriffenen Landes verschärft. Könnte dennoch in absehbarer Zeit wieder Frieden herrschen? Wie endeten frühere Kriege? Letzterer Frage geht meine Kollegin Margit Hufnagel nach und nimmt dabei nicht nur die großen Weltkriege unter die Lupe, sondern auch die Konflikte der vergangenen Jahrzehnte, etwa in Afghanistan oder dem Kosovo. Was ihr Blick in die Geschichte zeigt, das lesen Sie hier.

Der Tag: Die Mutter des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Leiche von den Behörden erhalten. Das teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag bei X (vormals Twitter) mit. Angehörige und Unterstützer des Oppositionellen hatten die russische Führung seit Tagen zur Herausgabe des Toten aufgefordert, um ihn menschenwürdig beerdigen zu können. Nawalnys Team dankte dafür, dass prominente Russen öffentlich Druck machten. Ljudmila Nawalnaja, die Mutter, sei noch in Salechard im Norden Russlands, sagte Jarmysch. Jetzt solle die Beerdigung vorbereitet werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Spielt im Krieg in der Ukraine die Zeit für den russischen Präsidenten? " Wladimir Putin hat gute Karten, das kann man anders gar nicht sagen", sagt dazu der Militärexperte und Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München, Carlo Masala. Putins Strategie, in der er darauf setze, dass der "Westen" irgendwann ermatte, scheine aufzugehen. Ob es dennoch etwas gebe, das Hoffnung für die Ukraine mache und welchen Einfluss die US-Wahl möglicherweise auf den Krieg haben könnte, darüber hat Masala im Interview mit unserer Redaktion gesprochen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bekommen Ukrainer in Deutschland früher Rente als eigentlich üblich? In diesem Artikel klären wir über diese Behauptung auf.

Faktencheck: Gibt es Rente für Ukrainer in Deutschland schon ab 57?

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren. Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.