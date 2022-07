Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

„Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Sonntag während eines Besuchs in Ägypten. In Zukunft würden das russische und das ukrainische Volk zusammenleben, fügte er bei einem Besuch in Kairo hinzu.

Das ist nichts anderes als eine Ankündigung, die Regierung des ukrainischen Ministerpräsidenten Wolodymyr Selenskyj stürzen zu wollen. Und es lässt aufhorchen, denn das Vorhaben ist neu. Dass Lawrow nun also neue Kriegsziele verkündet, ist zum Teil mit militärischen Entwicklungen zu erklären, aktuell jedoch eher als Ansage, die die Psyche der Gegner treffen soll, schreibt unser Außenpolitik-Redakteur Simon Kaminski.

Der Tag: Es hatte sich bereits angekündigt, nun hat der russische Konzern Gazprom Ernst gemacht: Am Abend drosselte er die Gasmenge, die zurzeit durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt, auf 20 Prozent. Grund sind nach Angaben des Unternehmens Wartungsarbeiten an einer weiteren Turbine. Schon vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin damit gedroht, die Gaslieferungen über die Pipeline ab Dienstag wieder herunterzufahren.

In Deutschland nimmt derweil die Debatte darüber, ob nicht die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden sollten, immer weiter Fahrt auf. Vor allem die CSU treibt diese Debatte an. Wirklich nur, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten? Nein, schreibt unser Politikchef Michael Stifter. Dahinter steckt der Blick auf die Landtagswahlen in Bayern im kommenden Jahr. Und das Ziel, sich wieder deutlich von den Grünen abzuheben.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: In der Ukraine sind die ersten drei Gepard-Luftabwehrpanzer aus Deutschland eingetroffen. Insgesamt erwarten die Ukrainer zwölf solcher Panzer. Es ist die zweite Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland, die in der Ukraine ankommt. Im Juni waren bereits sieben Panzerhaubitzen 2000 aus Deutschland eingetroffen. Sie sind das modernste Artilleriegeschütz der Bundeswehr mit einer Reichweite von 40 Kilometern.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar sind in Deutschland 915.000 Kriegsflüchtlinge registriert worden. Die Zahl hat das Bundesinnenministerium der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. Wie viele von diesen Menschen noch in Deutschland sind, ist unklar. Viele könnten auch schon weitergereist sein. Dazu kommt: Ukrainerinnen und Ukrainer können nach Deutschland einreisen, ohne sich zu registrieren. Nur wer staatliche Hilfe beantragen möchte, muss sich registrieren.

Die Region: Der Landkreis Dillingen hat sich auf die Suche nach Wohnungen und Häusern gemacht, in denen Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen können. Denn auch dort sind inzwischen etliche Menschen aus der Ukraine angekommen - doch der Wohnraum ist knapp. Um dieses Problem zu lösen, ist das Landratsamt nun auf der Suche nach Wohnungen und bittet alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises um Hilfe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der ESC 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden. Stattdessen richtet Großbritannien, das in diesem Jahr auf dem zweiten Platz landete, den Wettbewerb aus.

Großbritannien richtet Eurovision Song Contest 2023 aus

Energie wird immer teurer und Gas im Winter vielleicht knapp. Welche Einsparmöglichkeiten hat die Stadt Gersthofen für Herbst und Winter ausgemacht?

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.