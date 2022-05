Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Es war ein tragischer Unfall im Duell zweier Weltklasse-Fechter. Im Viertelfinale der Fecht-WM 1982 stürzen der deutsche Matthias Behr und sein ukrainischer Gegner Wladimir Smirnow aufeinander zu, Behrs Klinge bricht an Smirnows Brust und bohrt sich durch die poröse Maske in dessen Auge. Smirnow bricht zusammen. Und stirbt neun Tage später.

Matthias Behr gab sich Zeit seines Lebens die Schuld an diesem Unfall. Heute lässt er die Familie Smirnows bei sich wohnen. Und schützt sie vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Hier lesen Sie die bewegende Geschichte.

Der Tag: Der Krieg wird vor Gericht verhandelt. Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll einen wehrlosen Zivilisten erschossen haben. Seine Schuld stritt er nicht ab. Hier lesen Sie mehr über den Prozess. Die Nato-Staaten überdenken derweil ihre Haltung zu China. "Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wirtschaftliche Beziehungen zu autoritären Regimen Schwachstellen schaffen können", sagte Generalsekretär Stoltenberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Drei Monate dauert der Krieg nun an. Jeden Tag sterben Menschen in den Gefechten. "Wir müssen leider davon ausgehen, dass der Krieg noch lange andauern wird und sich zu einem Stellungs- und Abnutzungskrieg entwickelt", warnt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Doch das Dringen auf ein Ende des Konflikts wird lauter. Das trifft auch Deutschland, meint unser Autor Michael Pohl. "Denn je länger der Krieg dauert, desto mehr wird er auch zur Belastung für die deutsche Wirtschaft", schreibt er in seinem Kommentar. Und doch duckt sich der Kanzler weiter weg, wenn es um konkrete Hilfe für die Ukraine geht. Hier finden Sie den ganzen Kommentar.

Die Region: Und der Krieg trifft auch hier vor allem die schwächsten. Hunderte Menschen stehen Schlange, wenn die Tafeln für sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen die Lebensmittelausgabe öffnen. Die meisten der neuen Kundinnen und Kunden sind demnach Geflüchtete aus der Ukraine. Viele Tafeln sind in Folge der hohen Nachfrage am Limit.

Der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter über die Debatte um mögliche Kriegsziele und seine harsche Kritik am Kanzler.

Sicherheitsexperte: "Die Ukraine muss gewinnen, alles andere wäre fatal"

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wirft dem Kreml vor, Lebensmittel als Waffe zu verwenden. Und kündigt Gespräche mit Russland an.

Russland nutzt Lebensmittel zur Erpressung, warnt die EU

Die Folgen weiterer Sanktionen gegen Russland wären für viele Firmen in Bayern enorm, warnt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Es drohe der Wegfall von tausenden Jobs – und eine Rezession.

Gas-Embargo würde 70.000 Jobs in Schwaben bedrohen

