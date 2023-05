Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Was genau in Belgorod vor sich geht, ist unklar. Gestern gab es Kämpfe in der russischen Region, die an die Ukraine grenzt. Nach russischer Darstellung wurden dabei mehr als 70 ukrainische Terroristen getötet sowie vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Geländewagen zerstört. Die Angaben waren nicht zu überprüfen. Die russischen Behörden sprachen auch von 13 verletzten Einwohnern, ein Mann sei getötet worden.

Am Mittwoch haben Behörden den unter Verweis auf die Kämpfe verhängten Alarmzustand wieder aufgehoben. Gleichzeitig bestätigten die Behörden, dass die Region mit einer "großen Zahl" von Drohnen angegriffen worden sei. Zwar habe die Luftabwehr einen großen Teil der Drohnen unschädlich machen können, andererseits seien aber Autos, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Für Russland ist es das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass das Land in großem Stil gegen Kämpfer auf eigenem Staatsgebiet vorgehen muss. Die Aufregung in Moskau ist groß über den "Terror". Die Ukraine weißt zurück, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben. In Kiew wurde darauf hingewiesen, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten.

Der Tag: Auch in Bachmut ist die Situation weiterhin unklar. Die Stadt ist seit Monaten schwer umkämpft und völlig zerstört – und Russland behauptet seit dem Wochenende, sie inzwischen eingenommen zu haben. Die Ukraine widerspricht. Die ukrainischen Truppen würden noch den südwestlichen Stadtrand eines Stadtteiles kontrollieren, erklärte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. Kämpfe gebe es weiter in den Vororten. Dort seien die russischen Truppen teils zur Verteidigung übergegangen. Die Ukrainer hätten dabei nördlich und südlich von Bachmut kleinere Geländegewinne erzielt.

Außerdem berichtet Russland von einem Zwischenfall, bei dem ein Militärjet zum Abfangen zweier US-Bomber losgeschickt worden sei, weil diese sich dem russischen Luftraum über dem Baltikum genähert hätten. Die Maschinen hätten sich aber dann wieder entfernt. Das Pentagon sprach von einer seit langem geplanten Übung in Europa, die Interaktion mit der Besatzung des russischen Flugzeugs sei "sicher und professionell" gewesen.

Die Lage: Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine sind gering – der Krieg dauert nun schon 15 Monate. Und auch in Russland sieht es nicht danach aus, als stehe Putin vor einer Ablösung. Bruno Kahl, Chef des Auslandsgeheimdienstes BND, erklärt: Trotz mäßiger russischer Militärerfolge in der Ukraine sei keine Schwächung des "Systems Putin" erkennbar. Jonas Klimm hat zusammengefasst, wie der BND-Chef die Lage in Russland einschätzt.

Bild des Tages:

Foto: Thomas Peter, Pool Reuter/AP/dpa

Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin ist zu Besuch in Peking. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang hat er am Mittwoch die starke wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China gelobt.

(mit dpa)

