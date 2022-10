Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Seit Jahresbeginn flüchteten bereits über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, 153.000 davon nach Bayern. Doch die Zahlen könnten bald noch schneller steigen, denn der russische Präsident Putin lässt momentan gezielt die Infrastruktur in der Ukraine angreifen. Dadurch fällt unter anderem der Strom in vielen Teilen des Landes aus, die Not steigt weiter. Unsere Autorin Margit Hufnagel beschäftigt sich damit, wie Putin gezielt die Flucht aus der Ukraine befeuert und wie sich die Stimmung in Deutschland gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine verändert.

Der Tag: Nachdem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu gegenüber Großbritannien und Frankreich behauptet hatte, die Ukraine plane die Zündung einer "schmutzigen" radioaktiven Bombe, wiesen die Außenminister der westlichen Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich diese Anschuldigung nun zurück. "Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen", erklärten sie in einem gemeinsamen Statement.

Einige Experten schlossen nicht aus, dass Russland angesichts der ukrainischen Erfolge in Cherson und westlicher Unterstützung für Kiew selbst versucht sei, zu einer solchen "schmutzigen Bombe" zu greifen. Andere Experten sehen eher einen weiteren Einschüchterungsversuch.

In der Ukraine versucht die Bevölkerung derweil, das durch russischen Beschuss großflächig zerstörte Stromnetz wieder aufzubauen. Seit Samstag seien inzwischen wieder 1,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgt worden. Präsident Selenskyj ruft weiter zum Stromsparen auf.

Die Lage: Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Regierungschef Schmyhal sind am Montag Gäste beim 5. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum. Das große Thema: der Wiederaufbau der Ukraine nach Ende des Krieges. Dieser sei laut Scholz eine Generationenaufgabe für die Weltgemeinschaft. Der Bundeskanzler versprach, dass sich die Ukraine „auf Deutschland, die Europäische Union und auf viele Freunde in der ganzen Welt“ beim Wiederaufbau verlassen könne. Doch die Hilfe ist an Bedingungen geknüpft: Die Ukraine solle unter anderem zunächst den Rechtsstaat verlässlicher machen und die Korruption bekämpfen.

Oleksii Makeiev (m), Botschafter der Ukraine, wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) akkreditiert. Foto: Britta Pedersen, dpa

Oleksii Makeiev (Mitte) ist offiziell neuer Botschafter für die Ukraine in Deutschland. Nach der Abberufung seines Vorgängers Andrij Melnyk nach undiplomatischer Aussagen, tritt der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland heute sein neues Amt an. Bei seiner Akkreditierung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) im Schloss Bellevue wird er von seiner Frau Olena Makeieva begleitet.

Im Osten Deutschlands scheinen mehr Menschen große Sympathie mit der russischen Regierung zu haben als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Doch warum ist das so?

Anderer Blick auf die Welt: Die Ostdeutschen und Russland

