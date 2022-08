Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Während Deutschland dabei ist, aus dem Ukraine-Krieg seine Lehren zu ziehen – ob es um die Abhängigkeit von Ressourcen geht oder die Entscheidung, ein Land mit Samthandschuhen zu behandeln –, kündigt sich auf der Weltbühne der nächste Konflikt an. So wie die russische Armee an der ukrainischen Grenze, hat China den kleinen Inselstaat Taiwan umzingelt. Momentan begründet China das Militäraufgebot als Übung. Sollte Peking es Moskau gleichtun und ins Land einmarschieren, sei Deutschland moralisch verspflichtet, Sanktionen zu verhängen. Hier erklärt mein Kollege Stefan Lange, warum Deutschland darauf vermutlich verzichten würde.

Der Tag: Schweden und Finnland haben ihre jahrzehntelange Neutralität aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine aufgegeben: Heute gab es weitere Gespräche zur Nato-Norderweiterung. Die Türkei hält momentan noch die Zustimmung als Bündnisstaat zurück. Zuletzt hatte das Land Bedingungen gestellt, unter anderem, dass vermeintliche Betrüger ausgeliefert werden müssen. Diese hätten in Schweden Zuflucht gesucht.

Die Lage: Nach Ansicht britischer Experten gibt es aus Moskau Falsch-Meldungen, laut welchen die Angriffe in der Ukraine abgemildert wurden. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am Mittwoch gesagt, seine Armee habe ihre Angriffe verlangsamt, um die ukrainische Zivilbevölkerung zu schonen. Bei der Nachricht handelt es sich den Briten zufolge um Fake-News, die das Versagen des russischen Militärs kaschieren soll. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin und Schoigu mindestens sechs Generäle entlassen hätten, weil ihnen der Vormarsch nicht schnell genug gegangen sei, sagen die Experten.

Foto des Tages:

Ein Feuerwehrmann sitzt auf einer Leiter, während zwei seiner Kollegen vor einem zerstörten Gebäude der Chemisch-Mechanischen Hochschule stehen und ein Feuer löschen. Durch Beschuss des russischen Militärs ist ein Feuer in einer Hochschule ausgebrochen. Foto: Madeleine Kelly, dpa

