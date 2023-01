Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Nachricht, dass Deutschland nun doch Kampfpanzer liefert, machte gestern Abend international die Runde. Im ersten Schritt sollen 14 Leopard-2-Panzer aus eigenen Beständen bereitgestellt werden, zahlreiche weitere kommen von den Verbündeten. Die Reaktionen aus aller Welt folgten heute. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa gab sich dankbar, sagte aber: "Der Bedarf ist größer." Mahnende Worte gab es aus der Bundeswehr, die dadurch die Einsatzbereitschaft der Truppe geschwächt sieht. Unser Kollege Jonathan Lindenmaier hat die Reaktionen für Sie zusammengefasst.

Der Tag: Auch im Bundestag wurde die Entscheidung am Mittwoch diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz begründete seinen Entschluss und bat um das Vertrauen aus der Bevölkerung. Dabei zog Scholz auch rote Linien für die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Eine Lieferung von Kampfflugzeugen oder die Entsendung von Bodentruppen schloss er aus.

Nach Angaben des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius ( SPD) könnten die ersten Leopard-Panzer aus den Bundeswehrbeständen in etwa drei Monaten in der Ukraine sein. Auch Ausbildung, Logistik und Munition gehören demnach zur deutschen Unterstützung. Die ersten ukrainischen Soldaten sollen schon bald an den Panzern ausgebildet werden.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Militärexperten warnen, Moskau habe in den vergangenen Monaten nicht nur zigtausende Soldaten, sondern auch hunderte gepanzerte Fahrzeuge in Richtung Ukraine in Marsch gesetzt. Nach der großen Mobilisierung könnte es zu einer russischen Offensive im Frühjahr kommen. Die Forderungen aus der Ukraine nach Kampfpanzern waren nicht nur deshalb immer lauter geworden. Auch die US-Regierung gab am Mittwoch bekannt, 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams liefern. Genau wie die Lieferung des Leopard-2 soll das Kiew helfen, den Angreifern standzuhalten und zum Gegenangriff überzugehen. Welchen Unterschied der Leopard-2 konkret machen soll, haben Simon Kaminski und Michael Pohl aufgeschrieben.

Kommentar des Tages: Bundeskanzler Scholz hat lange den Forderungen nach Panzerlieferungen in die Ukraine widerstanden. Nun sei er eingeknickt, kommentiert unser Kollege Stefan Lange. Damit wachse die Gefahr, dass Deutschland zur Kriegspartei werde.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sie trägt den bekanntesten Doppel-Doppel-Namen der Republik: Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die gnadenlose Kritikerin der deutschen Ukraine-Politik.

Wehe, wenn Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Rage gerät

Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine, ist damit aber nicht allein. Welche Staaten haben Panzerlieferungen zugesagt oder könnten das tun? Ein Überblick.

Wer liefert was? Panzerlieferungen an die Ukraine im Überblick

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.